Baldur’s Gate 3 holte vorm Release extra noch einen Sprecher ins Studio für einen Spezial-Auftrag

Bei Baldur’s Gate 3 geht es ungewöhnlich heftig zur Sache, wenn nachts im Camp das Lagerfeuer verglüht. Für die passende Geräusche hat sich das Studio extra einen erfahrenen Synchronsprecher geholt: Alex Jordan. Der hat jetzt eine klare Botschaft an die Spieler: Sie sollten an ihn denken, wenn sie ihr Rollenspiel treiben.

Wer ist das?

Alex Jordan ist ein Schauspieler und gefragter Synchronsprecher für Videospiele: Er hat unter anderem Jaro in Final Fantasy XIV gesprochen, war die Stimme von Sherlock Holmes und an etwa 20 weiteren Spielen beteiligt.

Bei Baldur’s Gate 3 kam ihm jetzt eine besondere Rolle zu: Er wurde kurz vor Release ins Studio bestellt, um die Geräusche zu machen, die bei romantischen und sexuellen Beziehungen entstehen.

Wie das war, erklärt er in einem kurzen Video, das Gamesradar auf TikTok gepostet hat.

Baldur’s Gate 3 machte vor Release mit einer wilden Szene von sich reden:

Was wir gerade brauchen, sind sexy Geräusche

So kam er zur Rolle: Er sagt, er wurde gefragt, ob er an Baldur’s Gate 3 mitwirken will. Er sagte begeistert zu, wer wolle das nicht, fragte aber: „Ist es nicht ein bisschen nah am Release? Welche Rolle soll ich denn spielen.“

Sein Ansprechpartner bei Larian sagte: „Nein, nein, das ist keine Rolle. Wir schließen die Aufnahmen gerade ab. Was wir gerade brauchen, sind sexy Geräusche. Willst du reinkommen und für uns die sexy Geräusche machen?“

Jordan sagt: „Und so ging ich ins Studio. Und es war echt schräg, weil ich viele Geräusche wie ‘mmm’ und ‘ahh’ machte. Und ich hab sehr oft meine Hand geküsst.“

Diese Nachricht hat er an Spieler: In einer Nachricht an die Spieler sagt er zum Abschluss des Videos:

„Denkt darüber nach! Wenn ihr es im Camp treibt, ihr kleinen, geilen Perverslingen mit eurem kleinen perversen Rollenspiel, ihr geilen Bastarde. Denkt an mich!“

Na, dann, viel Freude.

Übrigens: Niemand kann euch dabei zusehen, außer ihr wollt das so:

Eure Freunde dürfen euch zugucken, was ihr mit Begleitern in Baldur’s Gate 3 so macht – Außer, ihr verbietet es