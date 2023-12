5 Dinge, die ihr Freunden schenken könnt, die Baldur’s Gate 3 völlig verfallen sind

Draußen wird es winterlich und die Feiertage rücken näher. Alle Baldur’s-Gate-3-Spieler haben gerade ein großes vorweihnachtliches Geschenk in Form von Patch 5 bekommen. Damit ihr ihnen eine noch größere Freude machen könnt, haben wir hier 5 Geschenkideen, für die ihr nicht bei Larian Studios arbeiten müsst.

Da nun die Feiertage und damit auch die große Geschenke-Saison ansteht, kommt natürlich die Frage auf, was man einem Baldur’s Gate 3-Fan schenken kann. Wir haben für euch fünf Inspirationen zusammengetragen.

Was es übrigens im neuen Patch 5 gibt, lest ihr hier:

Mehr zum Thema Baldur’s Gate 3: Patch 5 ist da – Die Patch Notes zu den neuen Enden, Spielmodi und Bugfixes von Benedict Grothaus

Eine gemeinsame Runde Dungeons & Dragons

Baldur’s Gate 3 basiert auf Dungeons & Dragons. Das Game spielt nicht nur in der Welt des Pen & Papers, sondern übernimmt auch das komplette Würfel-System und viele Items. Nach ein paar intensiven Runden Baldur’s Gate 3 ist man mit vielen Elementen von Dungeons & Dragons schon vertraut. Einem Start in das erste eigene D&D-Abenteuer sollte also nichts im Weg stehen.

Für eine Runde Dungeons & Dragons braucht ihr euch selbst und ein paar Freunde. Ihr könnt euch zum Beispiel digital via Voice-/Video-Chat und Online-Tools wie Roll20 oder One D&D zusammenfinden. Natürlich könnt ihr euch auch zu einer persönlichen Runde Zuhause treffen.

Für einen ersten Start braucht ihr Papier, Stift, ein Set Würfel, Charaktere und die Grundregeln. Die Grundregeln stellt Wizards of the Coast kostenlos zum Download zur Verfügung – leider nur auf Englisch.

In diesem Youtube-Video gibt es Tipps und Tricks fürs Online-D&D-Spielen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Für ein richtiges Spiel braucht ihr aber tatsächlich noch ein Abenteuer, eine Geschichte. Diese kann euer ausgesuchter Spielleiter natürlich selbst schreiben. Alternativ könnt ihr aber auch eins der beiden auf Deutsch verfügbaren Startersets verschenken. Darin ist alles enthalten, was ihr für eure erste D&D-Runde braucht.

Wenn ihr erfahrene Pen-&-Paper-Spieler seid, könnt ihr aber natürlich auch das Abenteuer Abstieg nach Avernus verschenken. Das Buch behandelt die Vorgeschichte zu Baldur’s Gate 3 – hier lernt ihr zum Beispiel, wo die Tiefling-Flüchtlinge aus dem Smaragdhain im Spiel ursprünglich herkamen.

Würfel

Wie oben schon erwähnt, braucht ihr Pen-&-Paper-Würfel, um Dungeons & Dragons zu spielen. Ganz nebenbei sehen Würfel sehr schick aus und sind ein begehrtes Sammelobjekt unter den Spielern. Es vergeht kaum eine D&D-Session, in der sich nicht gegenseitig die schönen neuen Sets gezeigt werden.

Ein Set für Pen & Paper besteht aus sieben Würfeln, die nach der Anzahl ihrer Seiten benannt sind:

W4

W6

W8

W10

W100 (Prozentwürfel)

W12

W30

Gelegentlich wird auch ein W2, eine Münze, gebraucht und höchst selten fragen die Regeln nach einem obskuren W3. Einen W3 kann man aber auch mit einem W6 ersetzen. Legt dafür einfach fest, welche zwei Seiten des Würfels für die 1, 2 und 3 stehen sollen.

Eine Auswahl an Würfeln von MeinMMO-Autorin Sophia.

Würfel gibt es in allen möglichen Farben und Formen – ja, auch Formen. Ihr könnt ein Set im Spielladen eures Vertrauens erstehen oder die offiziellen von Wizards of the Coast im Web kaufen. Alternativ besteht auch immer die Möglichkeit, einen der vielen kleinen Künstler-Shops online zu bedienen. Es gibt zum Beispiel auf Etsy eine Flut an kleinen Händlern, die handgemachte Sets anbieten – hier ist die Auswahl am größten.

Noch cooler ist das Geschenk natürlich, wenn das Würfel-Set in den Lieblingsfarben des Empfängers ist. Oder ihr findet ein Set, das zum Lieblings-Baldur’s-Gate-3-Charakter des Beschenkten passt.

Karten für Magic: The Gathering

Man muss nicht Magic: The Gathering spielen, um die Karten zu sammeln, die ich euch empfehlen möchte. Das Kartenspiel gehört auch zu Wizards of the Coast und hat viele Überschneidungen mit Dungeons & Dragons. Natürlich gibt es auch eine Reihe Karten rund um Baldur’s Gate 3.

Mit dabei sind natürlich viele NPCs, aber eben auch alle Companions. Hier drei Beispiele:

Wer Baldur’s Gate 3 liebt, wird sich über Karten zu seinen Lieblingscharakteren bestimmt freuen.

Wizards of the Coast bietet die Karten in Commander-Decks, Set-, Draft- und Sammler-Boostern mit schicker Verpackung an. Ihr könnt sie online oder in einem lokalen Spiel-Shop eurer Wahl erstehen.

Wenn ihr aber eine bestimmte Karte verschenken wollt, wird es knifflig: Bei den Commander-Decks ist zwar festgelegt, welche Karten enthalten sind, bei den Boostern ist es jedoch Zufall. Abhilfe schaffen hier Kartenshops online, aber auch der lokale Spieleladen.

Viele Läden, die Booster verkaufen, bieten auch den Service an, einzelne Karten anzukaufen und wieder zu verkaufen. Fragt in eurem Kartenladen vor Ort einmal nach, ob der Service angeboten wird. Solltet ihr Online suchen, könnt ihr euch auf Webseiten wie cardmarket.com oder gate-to-the-games.de umsehen. In der Redaktion haben wir mit bb-spiele.de sehr gute Erfahrungen gemacht.

Ein Spiel wie Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3 ist schon ein sehr besonderes Spiel. Es ist das aktuell beste C-RPG und bietet vieles, was andere Games des Genres nicht mitbringen – die komplett synchronisierten Cutscenes zum Beispiel.

Aber natürlich gibt es genug Games, die dem Baldur’s-Gate-3-Erlebnis insgesamt sehr nahekommen. Der Kollege Benedict hat für euch zwei Listen zusammengestellt, in denen er euch insgesamt 13 Alternativen vorstellt – je einmal dediziert mit und ohne rundenbasiertes Kämpfen.

Spielt mit ihnen Baldur’s Gate 3 im Koop

Nichts bringt jemandem mehr Freude, als seine oder ihre Leidenschaft mit Freunden und Familie zu teilen. Vielleicht sind Videospiele nicht so euer Ding oder ihr habt nicht genug Zeit für ein Mammut-Game wie Baldur’s Gate 3. Aber genau das wird euer Geschenk so besonders machen:

Ihr schenkt mit einer Koop-Runde nicht einfach nur eine Koop-Runde, sondern eine gemeinsame und höchst vermutlich spaßige Zeit zusammen. Auch zeigt es, dass ihr euch für die Person interessiert und bereit seid, euch auf deren Interessen einzulassen. Ihr schenkt Freude.

Das kommt übrigens besonders gut an, wenn ihr etwas weiter voneinander entfernt lebt. Eine Runde D&D geht zwar auch gut digital, aber vielleicht nicht ganz so smooth wie ein dafür entwickeltes Game. Zudem macht eine Runde Baldur’s Gate 3 auch zu zweit viel Spaß, während Pen & Papers erst ab drei bis fünf Spielern richtig lustig werden.

Habt ihr in der Liste etwas gefunden, dass euch anspricht? Auf jeden Fall wünschen wir euch viel Erfolg bei der Zusammenstellung eures Geschenks.

Mehr zu Baldur’s Gate 3: 4 Verbesserungen bei Baldur’s Gate 3, durch die das Spiel des Jahres 2023 jetzt noch besser wurde