Einige interessante MMORPGs sind angekündigt, von denen wir manche noch 2020 sehen, einige erst später. Wir möchten von euch wissen: Auf welche dieser Online-Rollenspiele freut ihr euch am meisten?

MMORPGs waren Anfang der 2000er-Jahre extrem beliebt. Gerade Blizzard World of Warcraft hat hier einen Trend losgetreten, dem andere Entwickler folgen wollten. Doch inzwischen sieht die Situation etwas anders aus.

Neue, sogenannte AAA-MMORPGs, die viel Geld kosten und Spieler auf Dauer fesseln sollen, sieht man schon seit Jahren nicht mehr. Interessant erscheinende Genrevertreter wie Bless Online verschwanden schnell wieder in der Versenkung.

Doch das Genre lebt noch. Es befinden sich einige interessante neue Titel in Entwicklung, die das Potenzial haben, frischen Wind ins Genre zu bringen.

Wir möchten gerne von euch wissen, auf welche der MMORPGs, die wir für euch in der Umfrage unten zusammengestellt haben, ihr euch am meisten freut. Erzählt uns in den Kommentaren, warum ihr eure Wahl getroffen habt.

Die 8 aussichtsreichsten neuen MMOs und MMORPGs für 2020 und 2021

Wie wurden die MMORPGs ausgewählt? Wir haben uns für die MMORPGs entschieden, über die wir hier auf MeinMMO immer wieder berichten und bei denen auch aufgrund der Kommentare von euch offenbar ein Interesse besteht.

Es handelt sich um Online-Rollenspiele, die hierzulande noch nicht erschienen sind oder, die sich erst in einer sehr frühen Phase wie beispielsweise einer Alpha befinden.

So könnt ihr abstimmen: Im Umfrage-Toll unten ist es möglich, dass ihr für das MMORPG stimmt, auf welches ihr euch am meisten freut. Es dabei möglich, für eure Top 3 zu stimmen. Ihr besitzt also drei Stimmen.

Es ist nicht mehr möglich, eure Wahl zu ändern, nachdem ihr eure Stimme angegeben habt.

Die Umfrage endet am 9. Juli. Viel Spaß beim Abstimmen!

Auf welche neuen MMORPGs freut ihr euch am meisten? Ashes of Creation

Bless Unleashed (PC)

Blue Protocol

Camelot Unchained

Corepunk

Crimson Desert

Crowfall

Elyon (ehemals A:IR)

Fractured

Lost Ark

Mortal Online 2

New World

Odin: Valhalla Rising

Pantheon: Rise of the Fallen

Project TL

Saga of Lucimia

The Ragnarök

