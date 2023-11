ARK: Survival Ascend zeigt Release-Plan für PS5 und Xbox Series X – Will Probleme auf Steam lösen

Das Open-World-Survival-Spiel ARK: Survival Ascend hat seine Pläne verkündet, wie und wann man auf PS5 und Xbox Series X erscheinen will. Das Release-Datum für die Xbox-Version ist schon am 14. November. Außerdem will man die Probleme auf Steam angehen, die zu mäßigen Reviews geführt haben.

Woher stammen die Infos? ARK hat am Samstag, dem 4.11., einen Community-Post veröffentlicht und dort die Pläne offengelegt, wie es nach dem turbulenten Start in den Early Access am 25.10. nun weitergehen soll (via ark).

ARK: Survival Ascend – Release auf XBox schon bald, PS5 dauert noch etwas

Wann kommt ARK Survival Ascend auf PS5 und Xbox Series X? Das Spiel soll am 14. November für die Xbox Series X erscheinen, auch auf Microsofts Konsole startet das Dino-MMO als Early-Access-Titel. Die Version soll auf dem neuesten Stand mit der PC-Version sein und direkt Crossplay bieten können.

Spieler auf der PlayStation 5 werden sich noch etwas gedulden müssen. Für einen Start fehlt noch eine Absprache mit Sony: Geplant ist der Launch aber Ende November. Das Team sagt, man weiß, es sei nicht ideal, aber man sei optimistisch, bald ein festes Release-Datum für den Start in den Early Access auf der PS5 nennen zu können.

ARK kämpft “an allen Fronten” für ein besseres Spiel

Wie will man die Probleme auf Steam angehen? ARK: Survial Ascend ist durchwachsen auf Steam gestartet. Das 40€-Spiel hat nur „ausgeglichene Reviews“, lediglich 56 % der Spieler-Tests sind positiv.

Die Entwickler sagen, um ARK: Survival Ascend zu verbessern, habe man bereits einige Schritte unternommen:

So habe man eine Menge Bugs gefixt, die zu Server-Crashes geführt haben, zudem Probleme mit dem Dino-Spawns gelöst und Exploits entfernt.

Die Performance sei schon besser geworden, indem man etwa 80 % der Out-of-Memory gelöst habe. Auch die RAM-Nutzung der Server wurde bereits reduziert.

Außerdem habe man die Sicherheit des Spiels erhöht, wodurch Spieler nicht mehr inoffizielle Server als offizielle ausgeben können.

Die Entwickler sagen, man wisse, dass es noch Probleme an allen Fronten gäbe, aber man sei entschlossen, ARK: Survival Ascend zum besten Survival-Spiel zu machen, das es sein kann.

