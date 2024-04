Ein Apple-Nutzer verlor wichtige Daten, schrieb direkt Steve Jobs, bekam einen überraschenden Anruf

Ein Nutzer wollte nach der Reparatur seines MacBooks Air auch die defekte Festplatte wieder mitnehmen, da ihm wichtige Daten fehlten. Doch der Apple-Support konnte ihm nicht weiterhelfen. Der Kunde schrieb daraufhin eine E-Mail an Steve Jobs und bekam am nächsten Tag einen Anruf, der alle Probleme lösen sollte.

Ein Defekt am PC oder Notebook kann zu einem großen Problem werden. Insbesondere wenn die interne Festplatte kaputt ist und man keinen Zugriff mehr auf seine Daten hat, ist man als Kunde auf den Support der Hersteller angewiesen.

Einen solchen Fall erlebte der Apple-Kunde Matt McCoy im Jahr 2008. Er musste sein MacBook Air wegen einer defekten Festplatte in Reparatur geben.

Durch einen Tausch des Datenträgers verlor McCoy all seine Daten. Er schrieb eine E-Mail an Steve Jobs, dem bekanntesten der 3 Gründer von Apple, und bekam unerwartete Hilfe.

Steve Jobs leistete besten Kundensupport

Warum schrieb der Kunde direkt an Steve Jobs? Der Apple-Nutzer Matt McCoy musste 2008 sein MacBook Air in einem Apple Store zur Reparatur abgeben. Die Festplatte war defekt und musste ausgetauscht werden.

Bei der Abholung seines Geräts wollte McCoy auch die kaputte Festplatte wieder mitnehmen. Auf dem Datenträger befanden sich noch wichtige Daten, die er für eine Abschlussarbeit benötigte. Da eine Woche später der Abgabetermin war, drängte die Zeit.

Der Apple Store konnten ihm nicht weiterhelfen. Laut Aussage des Apple Stores war die Festplatte bereits auf dem Weg zum Hersteller und seine Daten damit verloren.

McCoy beschloss, sich direkt an Steve Jobs zu wenden. In einer E-Mail an den ehemaligen Apple-CEO schilderte er ihm seinen Fall. Ob es Konsequenzen für die Mitarbeiter vor Ort gab, ist nicht bekannt. Eine andere Mitarbeiterin hatte viele Jahre zuvor weniger Glück und wurde mehrfach entlassen.

Was passierte danach? Bereits einen Tag später erhielt der Nutzer einen Anruf. Es war Steve Jobs höchstpersönlich, der die E-Mail des Kunden gelesen hatte und reagierte. Statt ihm einfach nur zurückzuschreiben, entschied sich Jobs für den direkten Weg und griff zum Telefon.

Matt McCoy: Hallo? Steve Jobs: Hallo Matt. Hier spricht Steve Jobs. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich Ihre E-Mail erhalten habe und wir alles dafür tun werden, dass Sie Ihre alte Festplatte repariert zurückerhalten. McCoy: Wow! Vielen Dank. Steve Jobs: Ich werde Sie nun mit meinem Assistenten verbinden, er wird sich dann weiter um sie kümmern. Wir bekommen das hin. Bleiben Sie am Apparat. Telefongespräch zwischen Steve Jobs und dem Kunden (Quelle: schwaebische.de)

Einige Tage später erhielt McCoy seine alte Festplatte repariert zurück und konnte wieder auf seine Daten zugreifen, die er so dringend benötigte.

Wieso kannte er die Adresse des Apple-CEO? Der Mailkontakt von Steve Jobs war kein streng gehütetes Geheimnis, ganz im Gegenteil. Seine beiden Adressen [email protected] und [email protected] waren öffentlich bekannt. Anonymität genoss Jobs nur bei seinem Auto, das ohne Nummernschilder auskam.

Auf diese Weise konnte jeder, der Jobs eine Frage stellen wollte, ihm einfach eine E-Mail schicken. Es ist davon ausgehen, dass unzählige Leute davon Gebrauch gemacht haben. Ähnlich muss es auch Gabe Newell von Valve ergangen sein, als Spieler seine E-Mail-Adresse herausfanden und ihn um Hilfe baten.

Vereinzelt berichteten Leute in der Vergangenheit von einer Antwort, nachdem sie Jobs geschrieben hatten. Ein iPhone 4-Benutzer beschwerte sich bei Jobs über das „Antennengate-Problem“. Jobs Antwort lautete: „Vermeide, es so zu halten“ (via entertainment.howstuffworks.com).

Diese Geschichte zeigt, dass sich der 2011 verstorbene Visionär trotz seiner hohen Position bei Apple in einigen Fällen persönlich um die Probleme seiner Kundschaft gekümmert hat. Dies ist umso bemerkenswerter, weil Steve Jobs bei seiner Rückkehr zu Apple im Jahr 1996 eigentlich mit wichtigeren Aufgaben beschäftigt war: Steve Jobs rettete Apple bei seiner Rückkehr vor der Pleite, seine Idee nahm schon im 1. Monat 12 Millionen Dollar ein