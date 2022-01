Ein neuer Skin in Apex Legends crasht gerade das Spiel

Eigentlich sollen schicke Skins einfach nur für gute Laune sorgen. Doch ein neuer Skin in Apex Legends verursacht gerade eher Probleme als Freude.

Welcher Skin macht Ärger? Der problematische Skin nennt sich “Mil-Spec” und gehört dem Charakter Bangalore. Spieler stellten fest, dass es zu Crashs kommt, sobald man im Charakter-Auswahl-Screen Bangalore mit dem entsprechenden Skin anwählt.

Anstatt die vollständige Animation des Charakters zu sehen, fliegt man einfach raus. Wie das aussieht, zeigte ein User im reddit:

Mittlerweile wurde außerdem bestätigt, dass der Fehler auch Teammates betrifft, wenn man den Skin auswählt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Entwickler sind am Fehler dran

Das sagen die Entwickler: Auf Twitter hat Respawn bereits auf den Fehler reagiert und sagt, man arbeite daran, das Problem so schnell wie möglich zu lösen.

Gleichzeitig verweisen die Entwickler auch auf eine Zwischenlösung: So sei es möglich, nach dem Crash wieder zurück ins Spiel zu laden und problemlos weiterzuspielen. Eine Komplettlösung des Fehlers gibt es derweil noch nicht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Wo kommt der Skin her? In Apex Legends ist gerade der sogenannte “Gridiron Store” verfügbar, in dem man verschiedene Cosmetics für die Legende Bangalore kaufen kann. Dazu gehört auch der “Mil-Spec Skin”.

Die Cosmetics basieren unter anderem auf einem neuen Video namens “Geschichten aus den Outlands – Gridiron”, in der eine Geschichte rund um Bangalore erzählt wird. Es handelt sich also um einen Skin, den man direkt kauft und den man nicht irgendwie über andere Wege freischaltet. Derzeit bietet sich das aufgrund der Fehler aber nicht an.

Apex Legends ist tatsächlich nicht das einzige Spiel, das gerade mit Skin-Problemen zu kämpfen hat. Auch bei Battle-Royale-Konkurrent CoD: Warzone macht ein Kostüm Ärger. Da handelt es sich um den Level-100-Skin aus dem aktuellen Battle Pass, der irgendwie zur Unsichtbarkeit einiger Spieler führt. Alles zu dem Fehler erfahrt ihr hier:

CoD Warzone: Skin aus dem Battle Pass macht unsichtbar – „Er ist überall auf der Map“