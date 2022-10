Amouranths früherer Mitarbeiter reagiert auf Vorwürfe, dass er die Twitch-Streamerin ausspioniert haben soll

Die Enthüllung der Streamerin Amouranth, sie sei seit Jahren verheiratet und ihr Mann erpresse sie, hatte das Internet in Aufruhr versetzt. Jetzt reagiert ihr ehemaliger Mitarbeiter auf Vorwürfe, welche die Streamerin ihr gegenüber gemacht hatte.

Die bekannte Twitch-Streamerin Amouranth, die sich seit Jahren freizügig auf Twitch zeigt, hatte erklärt, dass sie eigentlich verheiratet und todunglücklich ist. Sie sagte, ihr Mann erpresse sie, drohe ihr, alles wegzunehmen, wenn sie nicht tut was er will. Dabei war Amouranth eher für freizügigen und teilweise seltsamen Content auf Twitch bekannt.

Mittlerweile erklärte sie jedoch, dass sie von ihrem Ehemann und ihren „Pflichten“ befreit sei und endlich wieder tun dürfe, was sie wolle. In diesem Zusammenhang hatte sie auch gleich ihren Mitarbeiter und Kameramann vor die Tür gesetzt. Dieser Person hatte sie schwere Vorwürfe gemacht.

Twitch-Streamerin wirft Mitarbeiter vor, sie ausspioniert zu haben

Was genau wirft die Streamerin dem Mitarbeiter vor? Amouranth spricht in ihrem Stream von „Doxxing“. Der Begriff „Doxing“ leitet sich von „Dropping Docs“ ab und meint, dass jemand vertrauliche Informationen und Daten über eine Person veröffentlicht.

Sie glaubte, dass der ehemalige Kameramann Informationen über ihre Gesundheit weitergegeben hätte und andere Personen kontaktiert hätte, obwohl er das nicht hätte tun dürfen (via dexerto.com). Konkret geht es auch um einen Streit auf der TwitchCon 2022, wo der Mitarbeiter den Sicherheitsdienst und die Polizei gerufen haben soll, nachdem ein Streit zwischen der Streamerin und ihrem Ehemann eskaliert war.

Sie behauptete auch, dass der Kameramann sie verlassen hatte, um zum Flughafen zu fahren, damit er seinen Flug nicht verpasst, da der Streit kurz vor der Abflugzeit stattfand, so dass sie und ihr Ehemann allein waren.

Außerdem sollen plötzlich Personen vor ihrer Haustür gestanden haben, die sie selbst gar nicht kannte.

Kameramann äußert sich zu den Vorwürfen – „Adresse nie an irgendjemand weitergegeben“

Was genau sagt der Mitarbeiter? In einem umfangreichen Statement in einem Google Doc (via docs.google) ging Marcial “Marz” Pimenteler, der ehemalige Mitarbeiter, auf die Vorwürfe der Twitch-Streamerin ein.

So erklärt er auf die Vorwürfe, dass er vertrauliche Informationen weitergegeben haben solle, dass dies nicht der Wahrheit entspreche.

Außerdem erklärte er, er habe den Sicherheitsdienst gerufen, nachdem Amouranths Ehemann sie aus ihrem Hotelzimmer ausgesperrt hatte und angeblich das Klopfen des Sicherheitsdienstes an der Tür „nicht hören konnte“.

Ich stand im Flur, als er [ihr Ehemann] Kait [Amouranth] bei offener Zimmertür packte. Als der Streit zu eskalieren begann, traf ich die Entscheidung, die Behörden zu rufen, um unsere Sicherheit zu gewährleisten.

Auf die Hinweise, dass er einfach sein Flugzeug genommen hätte, erklärte er, dass Amouranth gar nicht darauf eingegangen sei, dass ihr Ehemann sie beide bedroht hätte.

Er erklärt außerdem, dass er sich nicht sicher sei, warum Amouranth ihrem ehemaligen Mitarbeiter solche Vorwürfe mache und vermutet dahinter auch ihren Ehemann:

Ich bin mir nicht sicher, woher sie diese Informationen hat, um so eine dreiste, falsche Behauptung aufzustellen. Ich mache mir Sorgen, dass ihr Mann sie falsch informiert, um Menschen, die ihr helfen wollen, abzuschrecken.

Über den Twitch-Stream, der die Enthüllungen ans Licht brachte, und in den letzten Tagen die Diskussionen in den sozialen Netzwerken beherrschte, haben wir auf MeinMMO hier berichtet:

Amouranth: Die größte Streamerin auf Twitch sagt weinend, sie ist verheiratet – Und ihr Ehemann erpresst sie