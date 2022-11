AMD hat endlich die Radeon RX 7000 vorgestellt. Die Ankündigung lässt MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann hoffen, dass Gaming weiterhin bezahlbar bleibt. Denn die Preise der neuen Karten wirken vernünftiger.

Mittlerweile haben sowohl AMD als auch Nvidia ihre neuen Grafikkarten für PC-Spieler vorgestellt. Und beide buhlen damit um mögliche Kunden, welche die neue Hardware kaufen sollen:

Nvidia hat mit der RTX 4090 und der RTX 4080 vorgelegt. Und bisher sieht es so aus, als ob Nvidia 2022 die Krone für die schnellste Grafikkarte behält.

AMD hat mit der Vorstellung der RX 7900 XTX und der RTX 7900 XT nachgezogen. Damit möchte man der Konkurrenz Paroli bieten.

Wer schreibt da? Für MeinMMO teste ich seit 2019 Hardware für unsere Leser und schreibe über Hardware. Gaming-PCs schraube ich seit einigen Jahren für Freunde und Familie zusammen und optimiere auch mein eigenes System. Benedikt Schlotmann

Hardware-Redakteur MeinMMO

Nvidia glaubt: Grafikkarten werden nicht mehr günstiger

Wo kommen diese hohen Preise her? Nachdem Nvidia die RTX 4080 und RTX 4090 vorgestellt hatte, gab es jede Menge Kritik an den hohen Preisen für die neue Hardware. Anlässlich der großen Vorstellung von RTX 4000 hat Nvidias Chef Jensen Huang mit den Leuten gesprochen und wurde auch über die Preise gefragt. Er erklärte, dass Grafikkarten nicht mehr günstiger werden, denn Moores Gesetz sei tot und Grafikkarten werden nicht mehr billiger.

Moores Gesetz besagt, dass sich die Komplexität und die Leistung von Schaltkreisen bei minimalem Kostenaufwand verdoppeln lassen. Einfach formuliert bekommt ihr immer mehr Leistung, müsst aber nicht viel mehr zahlen. Also mehr Leistung für weniger Geld.

Laut Nvidia funktioniert das jetzt nicht mehr. Grafikkarten müssten einfach teurer werden: Schließlich stecke Aufwand, Entwicklungszeit und Komponenten in den Modellen und das würde auch Geld kosten. Dafür bekäme man aber auch tolle Produkte.

Warum ist der Preis ein Problem? Von unseren Lesern auf MeinMMO sind etwa unter 20 % bereit, mehr als 1000 Euro für eine Grafikkarte auszugeben. Und das lag vor allem daran, weil die Preise für Hardware über Monat viel zu hoch gewesen sind. Die Mehrheit unserer User ist nicht bereit, mehr als 800 Euro für eine Grafikkarte zu zahlen.

AMD kündigt RX 7000 an und das lässt mich hoffen

Was hat AMD jetzt angekündigt? AMD hat am 3.11.2022 gleich zwei neue Grafikkarten vorgestellt: Die RX 7900 XTX und die RX 7900 XT. Außerdem hat man obendrein die Preise für die neuen Radeon-GPUs genannt:

Die RX 7900 XTX soll bei 999 US-Dollar starten.

Die RX 7900 XT soll zum Release 899 US-Dollar kosten.

In Deutschland dürften die Preise mit Steuern und Inflation höher liegen. Aber damit liegen diese Grafikkarten für mich in dem Rahmen, den ich von Highend-Grafikkarten erwarten würde. So wie das bereits bei einer GeForce RTX 3080 oder einer Radeon RX 6900 XT der Fall gewesen ist.

Warum lässt mich das hoffen? Doch genau diese Preise für das Highend von AMD lassen mich hoffen, dass Gaming auch in Zukunft bezahlbar bleibt. Denn bei den vorgestellten Grafikkarten handelt es sich um die Highend-Produkte für 4K und 8K. Mich interessieren eher die Midrange-Karten. Das sind Grafikkarten wie eine mögliche RX 7700 XT, die sich an Spieler richtet, die Full-HD mit 165 HZ oder in WQHD zocken möchten.

Denn wenn AMD den Preis fürs Highend bei 999 US-Dollar anlegt, dann dürften sich weitere Grafikkarten preislich darunter orientieren. Hier habe ich die Hoffnung, dass ich auch in Zukunft nicht mehr als 500 bis 600 Euro ausgeben muss, wenn ich mit anderen Gamern „mithalten“ möchte. Und ich muss nicht mehr als 1000 Euro investieren, wie das etwa Nvidia von mir erwartet, wenn ich aktuelle Features wie DLSS 3.0 nutzen möchte.

Und ich bin jemand, der gern auf Features verzichtet, wenn ich dafür mehrere hundert Euro sparen kann. Auch wenn mich DLSS von Nvidia wahnsinnig gut ist und AMD bei der Raytracing-Performance deutlich hinter Nvidia liegt, das bringt mich nicht dazu, 400 Euro mehr zu zahlen.

Was spricht noch dafür? Auch sonst zeigt AMD momentan eher eine freundliche Preispolitik. Mittlerweile hat AMD die Preise für viele RX-6000er-Karten gesenkt und aktuell kann ich sogar eine Radeon RX 6950 XT, das aktuelle Top-Modell von AMD, für unter 800 Euro kaufen. Wer bisher noch keine Grafikkarte gekauft hat, könnte zumindest bei den bisherigen 6000er-Modellen fündig werden.

Wie wichtig ist bei einer Grafikkarte, ob ich AMD oder Nvidia kaufe?

Schlechte Verfügbarkeit könnte mir einen Strich durch die Rechnung machen

Was könnte meine Hoffnungen trüben? Schlechte Verfügbarkeit, gierige Scalper oder ein neuer Mining-Boom: Das sind alles Begleiterscheinungen, die momentan gefühlt jeden Release von Konsolen und Grafikkarten mit sich bringen.

Denn im ärgerlichsten Fall sind die neuen Radeon-Grafikkarten kaum verfügbar und ich müsste wieder einmal tausende Euro auf eBay für eine einzelne Grafikkarte zahlen. Was habe ich von einem Preis-Leistungs-Tipp, wenn die Grafikkarten doch nirgendwo zu kaufen sind? Bei der RTX 4090 gibt es wieder diese eBay-Problematik mit viel zu teuren Scalping-Angeboten.

Hier heißt es deswegen erst einmal abwarten. Spätestens am 13. Dezember 2022 wissen wir mehr, denn dann ist der offizielle Release der Grafikkarten. Wollt ihr euch weiter zu AMDs und Nvidias neuen Grafikkarten informieren, dann schaut einmal hier vorbei:

Das solltet ihr unbedingt über die nächste Generation an Grafikkarten wissen, bevor ihr jetzt eine neue kauft