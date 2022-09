Werden Grafikkarten bald wieder billiger? Was der Chef von Nvidia sagt, könnte Euch beunruhigen

Throne and Liberty: Wir zeigen euch in 80 Sekunden, was ihr zu der großen MMORPG-Hoffnung wissen müsst

Was bedeutet das? „Moore’s Law“ besagt, dass es eine Verbindung zwischen Performance und Preis gibt: Laut „Moore’s Law“ soll sich die Leistung beim halben Preis verdoppeln. Langfristig bekomme man also mehr Leistung für weniger Geld.

RTX 3080 und Co sind euch zu teuer? Laut Nvidia wird das noch lange so bleiben

Was wurde genau gesagt? Anlässlich der großen Vorstellung von RTX 4000 hat Nvidias Chef Jensen Huang mit den Leuten gesprochen. Dabei wurde er auch gefragt, warum die Grafikkarten so teuer sind und ob sie wieder günstiger werden. Er erklärte jedoch, dass günstige Chips der Vergangenheit angehören (via digitaltrends.com ):

Insert

You are going to send email to