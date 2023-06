BiS-Gear für MMO-Spieler am Amazon Prime Day 2023: Mäuse, Tastaturen und Headsets

Der Amazon Prime Day ist die perfekte Gelegenheit, eurem Gaming-Setup ein Update zu verpassen. Auf welche Angebote für Mäuse, Tastaturen und Headsets ihr achten solltet, erfahrt ihr hier.

MMO-Spieler kennen sie nur zu gut: die Jagd nach dem BiS-Gear. Die Best-in-Slot-Items für ihren Charakter, um das Maximum herauszuholen. Mit weniger als der besten Ausrüstung für euch selbst solltet ihr euch auch nicht zufriedengeben. Beim Amazon Prime Day könnt ihr eure in die Tage gekommene Peripherie kostengünstig gegen die neusten Modelle der Item-Spirale ersetzen.

Nur Amazon Prime Mitglieder können beim Prime Day tolle Deals abstauben. Wenn ihr noch kein Prime-Abo habt, könnt ihr es einen Monat lang gratis testen, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Das reicht locker für den Prime Day! Klickt einfach auf den grünen Button und schaut euch an, was Amazon Prime euch alles bietet:

Wann startet der Amazon Prime Day 2023?

Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es noch keine konkreten Informationen, wann das Event beginnt. In den vergangenen Jahren fand die zweitägige Rabattschlacht Mitte Juli statt. Es wird daher damit gerechnet, dass es auch in diesem Jahr wieder so sein wird. Aktuell sind der 11. und 12. Juli heiße Kandidaten. Sobald der genaue Termin offiziell bekannt gegeben wird, erfahrt ihr es hier.

Welche Mäuse, Tastaturen und Headsets für MMO-Spieler besonders interessant sind und höchstwahrscheinlich während des Amazon Prime Day deutlich günstiger als sonst zu haben sind, lest ihr jetzt.

Die beste Maus für MMO-Spieler

Die Razer Naga V2 Pro ist der absolute Alleskönner unter den MMO-Mäusen. Ihr könnt das Profil für die Seitentasten austauschen und mit wahlweise 2, 6 oder 12 Tasten bestücken, ganz nach euren Wünschen. Jede Taste kann darüber hinaus programmiert und mit Makros versehen werden. Und wer kein Freund von Kabeln ist, kann die Naga Pro auch akkubetrieben verwenden (und jederzeit auch wieder zum Kabel wechseln), eine schicke Ladestation inklusive.

Der ursprüngliche Preis beläuft sich auf 184,99€, ein Angebot für 150€ oder weniger ist sehr wahrscheinlich. Das neue Modell ist erst seit Ende letzten Jahres verfügbar, daher können wir noch keinen genauen Vergleich zum vergangenen Prime Day machen.

Falls ihr unentschlossen seid, findet ihr hier Empfehlungen mit den besten Mäusen, die ihr 2023 kaufen könnt sowie einen Test zur Naga V2 Pro.

Die besten Tastaturen für Gamer

Bei Tastaturen gehen die Meinungen und Vorlieben sehr schnell sehr weit auseinander. Soll es eine mechanische Tastatur sein? Spielt die Lautstärke der Tasten eine Rolle? Auch beim Tippgefühl sind die Geschmäcker völlig verschieden.

Natürlich haben wir auch für diesen Bereich ein paar Empfehlungen für euch:

Hierbei handelt es sich nur um eine kleine Auswahl aus der Kaufberatung auf MeinMMO, mit den spannendsten Kandidaten für den Amazaon Prime Day.

Das beste Headset für den Prime Day

In Online-Games ist die Kommunikation mit euren Freunden ausgesprochen wichtig. Aber auch der Game-Sound soll zur Geltung kommen. Die Wahl für das richtige Headset ist deshalb nicht so einfach, denn die Qualität von Kopfhörer und Mikrofon sind gleichermaßen ausschlaggebend. Gaming-Headsets vereinen beides auf die einfachste Art und Weise. Das Logitech G Astro Gaming A50 wird von vielen Testern als das allgemeine beste Gaming-Headset betitelt. Dieser Titel kommt aber auch mit einem ansehnlichen Preis. Welcher in der Vergangenheit bereits unter 200€ gefallen ist. Mit etwas Glück erleben wir zum Prime Day ein ähnlich gutes Angebot, bei dem ihr direkt zuschlagen könnt.

In unserer Headset-Kaufberatung findet ihr ebenfalls für alle Vorlieben, Geschmäcker und Preisklassen weitere Modelle, die ihr für den Prime Day im Auge behalten solltet.

Alle Infos zur großen Schnäppchen-Sause findet ihr in unserem Prime Day-Hub. Darüber hinaus stellen wir euch jeden Tag in unserer Deal-Übersicht spannende Angebote und Aktionen aus den Bereichen Gaming, Hardware und Multimedia vor.