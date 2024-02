Prime Video: Ab morgen müsst ihr nervige Werbung sehen, außer ihr zahlt 3 Euro mehr – Warum einige gegen Amazon klagen wollen

Wer Amazon Prime abonniert, kann dank Prime Video viele Filme kostenlos sehen. Doch am 5. Februar ändert sich das: Denn Amazon ergänzt das Angebot mit Werbung. Für Werbefreiheit müsst ihr zahlen. Doch einige, etwa die Verbraucherzentrale, wollen dagegen klagen.

Dank Amazon Prime könnt ihr euch eine Vielzahl von Videos dank Prime Video kostenfrei ansehen. Doch das ändert sich jetzt. Denn Amazon nimmt Anpassungen vor und ergänzt das Angebot mit Werbung und bietet ein kostenpflichtiges Upgrade ohne Werbung an.

Wann kommt die Änderung und was kostet es? Am 5. Februar 2024, also ab nächster Woche, integriert Amazon in Prime Video Werbung. Um keine Werbung sehen zu müssen, könnt ihr das Abo wechseln. Dafür verlangt Amazon in Deutschland 2,99 Euro pro Monat.

Verbraucherzentrale sieht Verletzung von Verbraucherrecht

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) will eine Klage gegen den Online-Versandhändler Amazon einreichen. Das berichtet die VZBV in einer Mitteilung. Die VZBV hatte Amazon bereits abgemahnt und wolle nun Klage einreichen:

Zum einen handele es sich um eine „wesentliche Vertragsänderung“, wofür sich Amazon die Zustimmung seiner Kunden einholen müsste. Das sei hier nicht geschehen.

Zum anderen handle es sich um eine versteckte Preiserhöhung, denn der Kunde müsse bald drei Euro mehr für das Angebot zahlen, welches er zuvor mit Prime Video bekam.

Der allgemeine Hinweis von Amazon, den man seit Januar 2024 an seine Kunden verteile, wäre ebenfalls nicht ausreichend.

Wie reagiert Amazon? Amazon versteht die Kritik an dem neuen Modell nicht. So berichtet das ZDF, dass Amazon erklärte, dass man alle gesetzlichen Verpflichtungen erfüllt habe. Man habe die Kunden darauf hingewiesen, dass es Werbung geben und es alternativ eine werbefreie Version mit Aufpreis gebe. Und jeder Kunde könne sein Abo jederzeit kündigen.

