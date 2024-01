Spieler bestellt AMD-Grafikkarte auf Amazon, erhält gleich zweimal das falsche Modell – Doch beim 2. Mal kann er sein Glück kaum fassen

Bestellungen auf Amazon können nicht immer so glücklich verlaufen wie bei diesem Nutzer. So bestellte sich eine Familie eine Grafikkarte auf Amazon und bekam stattdessen ein Fake-Produkt. Es dauert fast 5 Monate, bis Amazon die falsche Karte zurücknahm:

Ganz sicher ist so ein kostenloses Upgrade übrigens nicht. Denn normalerweise sollte der Käufer die falsche Ware beim Verkäufer melden. Das erklärt etwa der bekannte Rechtsanwalt Christian Solmecke. So sagt er (via rundschau-online.de ):

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die RX 7800XT ist AMDs derzeitige Mittelklasse und bietet mehr als genügend Performance für WQHD (1440p) und hat obendrein mit 16 GB doppelt so viel Videospeicher. Der Nutzer hat daher anstatt einer Full-HD-GPU eine WQHD-Karte erhalten. Und das ist schon ein richtig starkes Upgrade, wenn auch nicht so geplant.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to