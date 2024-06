„Bringt wirklich den Look des ersten Films zurück“ – Neuer Trailer zu Alien: Romulus setzt wieder auf wahren Horror

Ein neuer Trailer zu Alien: Romulus lässt Fans hoffen, dass der neue Film wieder zurück zu den Anfängen findet. Die gezeigten Szenen versprechen jedenfalls wieder wahren Horror.

Dieses Jahr erscheint der neue Film der beliebten „Alien“-Reihe. Dieser setzt mit seiner Geschichte nicht mehr vor den anderen Ereignissen an, sondern wird zwischen Ridley Scotts „Alien“ und James Cameron Fortsetzung „Aliens“ ansetzen.

Am 15. August 2024 soll der neue Teil in den deutschen Kinos anlaufen. Vorerst konnten Fans sich jetzt aber über einen neuen Trailer freuen. Und dieser weckt die Hoffnung, dass „Alien: Romulus“ endlich wieder das bietet, was Fans sich seit längerem wünschen:

Alien: Romulus soll sich wieder stärker auf den klaustrophobischen Horror fokussieren und der Trailer vermittelt einen ersten guten Eindruck von der Umsetzung. Viele Hoffnungen legen Fans auch in den Regisseur Fede Álvarez , der für die Inszenierung und die Story dieses Teils verantwortlich ist.

Mit „Evil Dead“ und „Don’t Breathe“ bewies Álvarez in der Vergangenheit bereits, dass er sehr guten Horror erschaffen kann. Alien-Veteran Ridley Scott ist am neuen Teil lediglich als Produzent beteiligt.

Wie reagieren die Fans? Schaut man sich die Reaktionen der Fans (via YouTube) an, wird deutlich, dass der Trailer viele hoffnungsvoll stimmt. Viele Fans des Franchise wünschen sich, dass die Filme wieder zurück zu den Anfängen finden und ihren Fokus unter anderem eben mehr auf den Horror-Aspekt setzen.

Genau das könnte Alien: Romulus ihnen jetzt bieten. So schreibt ein User in seinem Kommentar: „Bringt wirklich den Look des ersten Films zurück“. Mit dieser Meinung ist er nicht alleine. In einigen Kommentaren schreiben die Fans, dass sie sich freuen, schon im Trailer wieder mehr Horror sehen zu können, als in den letzten Filmen.

Geht es zurück zu den Horror-Wurzeln?

„Es geht zurück zu den Horror-Wurzeln und nutzt ehrliche, praktische Effekte? […] Ich bin interessiert”, schreibt ein weiterer User in seinem Kommentar. Vor allem Fans der ersten Filme scheinen hier überzeugt zu sein, dass mit Alien: Romulus der nächste “gute” Film des Franchise erscheinen könnte.

Wo spalten sich die Meinungen? Wenn sich auch viele einig sind, dass der Horror-Aspekt des Films gut werden könnte, spalten sich die Meinung beim Sound-Design. Viele loben, dass die gewählten Effekte den Horror gut unterstreichen. Andere Fans beschweren sich jedoch über die Lautstärke der Effekte. Diese seien viel zu laut gesteuert.

„Im Weltraum hört dich niemand schreien, aber alles andere ist anscheinend super laut“, heißt es in einem Kommentar. Andere User schreiben, dass sie nach dem Trailer jetzt einen Tinnitus hätten, weil alles einfach viel zu laut gewesen sein. Übrigens soll auch eine andere Film-Reihe bald weitergehen: Nach 13 Jahren macht Guy Ritchie mit Sherlock Holmes weiter, aber diesmal ohne Robert Downey Jr.