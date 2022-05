Activision Blizzard springt mit Anlauf in den größten Fettnapf, den sie finden konnten – Was ist da nur los?

Der Publisher Activision Blizzard hat ein Tool veröffentlicht, das die Diversität der Charaktere in ihrem Spiel messen soll. Dafür kassierten sie viele negative Reaktionen und sogar ihre eigenen Mitarbeiter distanzierten sich von dem Tool. In der neuen Folge des MeinMMO-Podcasts reden wir über die Gründe.

Das ist das Thema: Am 12. Mai veröffentlichte Activision Blizzard einen Blogpost, in dem sie ein Tool vorstellten, mit dem sich die Diversität von Charakteren in Videospielen berechnen lässt. Es basiert auf einem System, das den Charakteren mehr oder weniger Punkte vergibt, abhängig davon wie divers sie sind.

So erhielt die Sniperin Ana im Bereich „Rasse“ 7 Punkte für ihre ägyptische Herkunft und bei „körperliche Makel“ weitere 4 Punkte für ihr fehlendes Auge. 0 Diversitätspunkte gab es hingegen für ihre Sexualität, da sie heterosexuell ist.

Was als möglicherweise nützliches und hilfreiches Tool konzipiert wurde, erntete viel Kritik und Unverständnis. User fragten „Was soll es überhaupt bedeuten, dass eine Figur eine höhere Rasse als andere hat?“

Mitarbeiter von Blizzard distanzierten sich von dem Tool und Overwatch-Entwickler betonten, dass es während der Entwicklung des Shooters nicht verwendet wurde. Die ganze Situation wurde zu einem weiteren PR-Desaster für den Publisher.

Schuhmann, Leya und Marko, der aktuell eine Doktorarbeit im Bereich Diversität in Videospielen schreibt, widmen sich dem Thema.

Hier könnt ihr den Podcast auch hören:

Wir behandeln in unseren regelmäßigen Podcasts auch Sonderthemen wie die Ankündigung von Witcher 4 und laden besondere Gäste ein, wie die Jungs des LoL-E-Sport-Teams Eintracht Spandau.

Anregungen oder Kritik?

So könnt ihr mitgestalten: Ihr könnt übrigens aktiv an der Verbesserung des Podcasts mitwirken. Wenn ihr Feedback wie Anregungen oder Kritik habt oder einfach einen coolen Themenvorschlag einreichen wollt, der dringend mal diskutiert werden sollte, dann schaut doch auf unserem Discord-Server vorbei.

Alternativ könnt ihr auch direkt eine Mail an info@mein-mmo.de schreiben und uns so an euren Gedanken teilhaben lassen. Schreib uns deine Meinung in die Kommentare.