9 Millionen Menschen sehen neuen “Super Mario”-Film mit Chris Pratt illegal auf Twitter – Musk macht’s möglich

Eigentlich soll der neue Film zu Super Mario die Kinos füllen, doch am vergangenen Wochenende sahen 9 Millionen Menschen den Film illegal auf Twitter.

Was ist das für ein Film? Der Super Mario Bros. Film ist der neuste Film des bekannten Videospiel-Helden Mario. Seit Jahrzehnten springt der Klempner mit roter Mütze über die Bildschirme, kämpft gegen die böse Schildkröte Bowser und rettet die Prinzessin Peach. So auch in der neuen Verfilmung, in der Mario von dem Schauspieler Chris Pratt (Guardians of the Galaxy, Jurrassic World) gesprochen wird.

Die toxische Schildkröte Bowser wird von Jack Black gesprochen, der mit einem Song des Films für wilde Theorien sorgte.

Einen Trailer zu dem Film seht ihr hier:

Wie wurde der Film gezeigt? Einige Nutzer haben den neuen “Super Marios Bros.”-Film entgegen geltender Urheberrechtsbestimmungen auf Twitter gepostet.

Die Nutzer teilten den Film in jeweils zwei Abschnitten mit englischer Sprachausgabe, die maximal 60 Minuten lang waren. Der erste Teil des Films wurde über 9 Millionen mal abgespielt.

Bereits am 29. April berichteten unsere Kollegen von GamePro, dass ein argentinischer TV-Sender den Film unerlaubt gezeigt und damit gegen das Urheberrecht verstoßen habe (via GamePro).

Durch Elon Musk sind nun lange Videos auf Twitter möglich

Wie ist das möglich? Im Oktober 2022 kaufte der exzentrische Milliardär Elon Musk Twitter und brachte einige Änderungen mit, die die Länge von Videos betrifft, die auf Twitter gepostet werden können. Diese ist eigentlich auf 140 Sekunden begrenzt.

Doch Musk änderte die Art und Weise, wie die Verifizierungen (blauen Haken) auf Twitter funktionieren und seither kann jeder Nutzer “Twitter Blue” für knapp 9,50 € abonnieren. Das Abo bringt jedoch nicht nur den blauen Haken, sondern auch einige Vorteile – dazu zählt, dass “Twitter Blue”-Abonnenten bis zu 60 Minuten lange Videos hochladen können, die maximal 2 GB groß sind (via Twitter.com).

Die Nutzer, die den Film auf Twitter geteilt haben, waren “Twitter Blue”-Nutzer und konnten den Film deshalb in zwei Teilen hochladen.

Ist der Film noch auf Twitter? Nein, in der Zwischenzeit hat Nintendo reagiert. Die Posts, die den Film zeigten, wurden aufgrund der offensichtlichen Verletzungen gegen die Urheberrechtsbestimmungen gelöscht. Des Weiteren wurden die Nutzer gesperrt, die den Film teilten.

Nintendo ist dafür bekannt, gegen jeden vorzugehen, der die Rechte des Unternehmens verletzt und feierte erst im April einen gerichtlichen Zuspruch von über 400.000 € Schadensersatz durch den Betreiber der Seite Dstorage.

Nintendo feiert Schlag gegen Raubkopierer – Bringt so viel Geld, als hätten sie 7.385-mal „Mario Kart 8“ verkauft