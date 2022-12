7 magische Netflix-Serien und -Filme von 2022, die jetzt perfekt für die Feiertage sind

Bee and PuppyCat: Lazy in Space (Serie)

MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jankowski hat 7 neue Serien und Filme aus 2022 für euch zusammengestellt, die euch auf Netflix verzaubern.

Die folgenden 7 Filme und Serien versprühen eine ganz eigene Magie, die nichts mit dem Weihnachtsmann und den typischen, schnulzigen Weihnachtsfilmen zu tun hat. Die Geschichten hier haben mich auf eine andere Art verzaubert.

Sandman (Serie)

Der Herr der Träume Morpheus verschwindet plötzlich. Für mehr als 100 Jahre lebt er in Gefangenschaft, wodurch die Welt aus dem Gleichgewicht gerät. Um seine Macht zurückzubekommen, muss sich Morpheus auf eine Reise zwischen den Welten begeben und holen, was ihm gestohlen wurde.

Realität, Träume, Mystik, Sagen, Religion, Tod, Leben, Surrealismus, Historie – alles verschwimmt. Sandman baut Ebene auf Ebene und wird damit eine Geschichte über Geschichten selbst. Teilweise scheint es keinen Sinn zu ergeben, warum bestimmte Dinge in der Serie erzählt werden. Sie ist selbst aufgebaut wie ein Traum, in den man sich hineinfallen lassen muss. Jedes noch so kleine Detail wird jedoch noch wichtig für die Handlung, weshalb es umso besser ist, dass bereits eine weitere Staffel bestätigt ist.

Die Serie basiert auf der berühmten DC-Comic-Reihe “The Sandman” (1989 – 1996) von Neil Gaiman. Diese gilt sogar als eine der besten Graphic Novels aller Zeiten. Gaiman ist selbst maßgeblich an der Serie beteiligt – das merkt man.

Ich bin selbst Fan der Comic-Reihe und finde, dass der Cast und Atmosphäre perfekt mit der Adaption getroffen sind.

Pinocchio (Film)

Guillermo del Toro interpretiert die Geschichte des kleinen Holzjungen neu. Warum wünscht sich Gepetto so sehr einen Sohn?

Auf die Frage findet del Toro eine traurige Antwort, die diesem Pinocchio eine Tiefe gibt, die das Märchen so noch nicht hatte. Die Geschichte spielt im faschistischen Italien der 1930er-Jahre und es herrscht Krieg. Pinocchio kämpft derweil hart, die Liebe seines Vaters und seiner Mitmenschen zu bekommen.

Del Toros Pinocchio ist eine Geschichte für alle, die sich manchmal so fühlen, als würden sie nicht dazu gehören. Trotz der ernsten Themen, besitzt der Film kindliche Hoffnung, Witz und Magie. Ich verspreche euch, dass ihr euch am Ende gut, wenn auch leicht melancholisch, fühlt.

Die eingesetzte Stop-Motion-Technik ist übrigens so flüssig, wie ich sie bisher noch nie gesehen habe – und ich gucke viel Stop-Motion, da ich die Machart mit den Puppen liebe.

Für mich einer der besten Filme des Jahres und die Pinocchio-Interpretation meines Herzens.

Wednesday (Serie)

Die sarkastische und morbide Wednesday Addams schafft es sogar an einer Akademie für Außenseiter eine Außenseiterin zu sein. Sie macht sich zur Aufgabe eine mysteriöse Serie von Morden aufzuklären, wodurch sie selbst in Gefahr gerät.

Wer noch nichts von Wednesday mitbekommen hat, hat vielleicht geschlafen. Zumindest mein Tiktok und Instragram explodieren von jungen Frauen, die den Look und Tanz von Wednesday imitieren. Yay, Goth-Revival!

Ich kann es verstehen, denn ein bisschen verliebt in die Serie habe ich mich auch. Wednesday ist unglaublich charmant und macht einfach Spaß. Sie erinnert stellenweise an Harry Potter, wenn die jungen, magischen Menschen ihren Platz in der Welt und ihrer magischen Schule finden müssen.

Im Podcast von Nerd & Kultur war ich zu Gast, um eine Stunde zu philosophieren, warum Wednesday noch erfolgreicher als Stranger Things ist. Nerd & Kultur gehört, genau wie MeinMMO, zu Webedia.

ONI – Die Geschichte der Donnergöttin (Mini-Serie)

Das mutige Freigeist-Mädchen Onari besitzt eine einzigartige Kraft, die noch nicht zum Vorschein gekommen ist. Sie möchte eine der mächtigsten Heldinnen ihres Dorfes werden und begibt sich auf eine Reise, um ihre schlummernde Kraft zu finden.

ONI entführt euch in eine mystische Welt voller japanischer Volksgeschichte. So treiben die finsteren Oni selbst ihr Unwesen und drohen Onaris Dorf zu zerstören.

Die Kurzserie stammt von Daisuke Tsutsumi, bekannt als “Dice”. Er ist der ehemalige künstlerische Leiter von Pixar. Die Mini-Serie hat das, was ich “die alte Pixar-Magie” nennen würde. Sie nimmt ihr jüngstes Publikum ernst und traut ihm etwas zu, wodurch auch die Erwachsenen etwas für sich in ONI entdecken.

Glass Onion: A Knives Out Mystery (Film)

Eine mysteriöse Box führt den weltberühmten Kommisar Benoit Blanc nach Griechenland, um das Rätsel eines exzentrischen Tech-Milliardärs zu lüften.

Glass Onion fällt in dieser Liste aus der Reihe, da er erstmal nichts mystisches, mysteriöses oder märchenhaftes hat. Und doch ist es für mich ein magischer Film, der bekannte Krimi-Klassiker, einfängt und sie modernisiert.

Obwohl Glass Onion Themen wie Twitch, korrupte Umwelt-Politik und egoistische Tech-Milliardäre hat, wirkt der Film wie aus einer vergangenen Zeit. Sofort erkennt man Hommagen an Agatha Christie und diesem ganz speziellen Charme alter Krimis.

Glass Onion wurde vor seiner Veröffentlichung auf Netflix im Kino gezeigt. Dort habe ich ihn gesehen und schon lange ein Publikum nicht mehr so herzhaft lachen hören, inklusive mir selbst. Es macht Spaß selbst mit zu rätseln, was denn nun die Auflösung von diesem Fall ist.

Wenn ihr etwas für die ganze Familie über die Feiertage sucht, könnt ihr mit Glass Onion nur alles richtig machen.

The House (Episoden-Film)

Drei Geschichten, drei Epochen, ein Haus.

Ihr seht drei in sich abgeschlossene Geschichten, die alle im gleichen Haus spielen und sie so lose miteinander verbindet.

Die drei Kurz-Geschichten befassen sich damit, in einem Haus eine Heimat und einen sicheren Hafen zu finden. Die Ur-Faszination für Häuser und wie sie uns manchmal überdauern, steckt drin.

Ich weiß, dass “The House” nicht für jeden ist. Aber einige werden hier ein richtiges Schätzchen finden, wenn ihr es mögt, dass Filme von einer üblichen Formel abweichen.

Bee and PuppyCat: Lazy in Space (Serie)

Bee ist Anfang 20, arbeitslos und muss dringend ihre Miete bezahlen. Zum Glück begegnet ihr PuppyCat, halb Katze und halb Hund. Durch PuppyCat kommt die junge Frau an eine intergalaktische Zeitarbeitsfirma, die ihr die seltsamsten Aufträge gibt.

Auf dem ersten Blick sieht Bee and PuppyCat aus wie für kleinste Kinder. Dem ist nicht so. Die Serie ist von der FSK ab 12 freigegeben und behandelt immer erwachsene Themen. Wer sich von Stil und Atmosphäre an Adventure Times erinnert fühlt, liegt damit sehr richtig.

Schöpferin der Serie ist Natasha Allegri, die als Charakter-Designerin für Adventure Time arbeitete und dort am Storyboard mitwirkte.

Bonus: Klaus (Film)

Wer von euch doch einen “richtigen” Weihnachtsfilm über die Feiertage schauen möchte, lege ich Klaus ans Herz. Der Film stammt aus 2019 und ist ein Animationsfilm, wie man ihn sich heute von Disney wünschen würde.

Ein egoistischer Postbote wird auf einer trostlosen Insel ausgesetzt, auf der alles grau ist. Hier freundet er sich mit einem grimmigen Spielzeugmacher an. Ihre ungewöhnliche Freundschaft bringt wieder Freude und Farbe auf die Insel.

Bis heute kann ich Klaus nicht gucken, ohne am Ende vor Rührung ein paar Tränen zu weinen. Er ist ein Herzenswärmer und lässt sich mit der ganzen Familie gucken.

Erwähnenswert: Klaus hat eine ganz besondere Animationstechnik. Der Film ist in 2D handgezeichnet und vermischt diese ständig mit 3D-Elementen, wodurch dieser klare Look entsteht. Die gleiche Technik verwendete später League of Legends: Arcane.

Habt ihr noch Empfehlungen?

Die Liste ist natürlich durch meinen persönlichen Geschmack gefärbt. Ich hoffe, für euch alle war zumindest ein Film oder eine Serie dabei. Ansonsten ihr hier noch meine persönlichen Netflix-Tipps von 2021.

Was habt ihr denn noch für Empfehlungen? Schreibt sie gerne in die Kommentare!