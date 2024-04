Könntet ihr euch in 60 Sekunden für die Apokalypse rüsten? Für 5 € könnt ihr es auf der PS5 herausfinden

Aktuell findet ihr im Playstation-Store die Frühlings-Angebote. Wenn ihr noch ein gutes Spiel für das Wochenende sucht, könnte ein Spiel auf der PS5 genau das richtige sein. Und es kostet euch gerade mal 5 Euro.

Um welches Spiel geht es hier? 60 Seconds! Reatomized ist ein postapokalyptisches Abenteuer aus dem Jahr 2020 und vor allem ein Spiel für Fans von schwarzem Humor. Bezeichnen kann man es wohl als ein narratives Survival-Spiel, denn letztlich ist es euer Ziel, eine Familie sicher durch die nukleare Apokalypse zu führen.

Ihr könnt das Spiel auf der PS4/PS5, der Xbox, Steam und der Nintendo Switch spielen. Im PS-Store bekommt ihr es allerdings gerade für 50 % billiger.

Im Trailer lernt ihr eure neue Familie kennen und könnt einen ersten Blick auf das Gameplay werfen:

Bis wann läuft das Angebot? Das Angebot im Playstation-Store läuft noch bis zum 25. April 2024. Bis dahin bekommt ihr 60 Seconds! Reatomized für 4,99 € anstatt zum vollen Preis von 9,99 €.

Das Spiel könnt ihr dort in der PS4-Version herunterladen. Da es aber in einer recht simplen Grafik gehalten und auch das Gameplay nicht besonders anspruchsvoll ist, sollte es auch auf der PS5 sehr gut aussehen und laufen.

Was euch erwartet? In 60 Seconds! Reatomized wollt ihr als Familie die nukleare Apokalypse überleben. Diese steht zu Beginn des Spiels kurz bevor. Als Spieler entscheidet ihr euch nun, ob ihr Vater oder Mutter steuert und habt dann genau 60 Sekunden Zeit, um alles Wichtige aus eurem Haus in euren Bunker zu werfen.

Dabei solltet ihr auch eure Familienmitglieder nicht vergessen. Denn von alleine machen die leider nichts. Ihr könnt dabei ungünstigerweise nicht unbegrenzt viele Dinge auf einmal tragen. Ihr müsst also ein bisschen planen, was ihr in den 60 Sekunden schafft, was wirklich wichtig sein könnte und dabei genug Zeit einplanen, um auch selbst noch in den Bunker zu springen.

Meistert euer neues Leben im Bunker

Danach läuft das ganze Spiel im Bunker ab. Mit allen Gegenständen und Familienmitgliedern, die ihr sichern konntet und ein paar Vorräten. Durch Point-and-Click könnt ihr dann mit den verschiedenen Dingen in eurem Bunker interagieren und müsst hier und da wichtige Entscheidungen treffen.

Ihr entscheidet zum Beispiel, wer an welchem Tag welchen Vorrat bekommt. Oder, wer den Bunker verlassen und was er auf seinem Weg mitnehmen soll. Jede Entscheidung hat am Ende des Tages oder auf lange Sicht eine Konsequenz. Denkt auch daran, dass eure Familienmitglieder mit jedem weiteren Tag vielleicht schlechter drauf sind oder sogar ein bisschen verrückt werden könnten.

Ein Tagebucheintrag fasst euch dann zusammen, was durch eure Entscheidungen passiert ist, wer einen neuen Tag überlebt hat und, ob es irgendwelche besonderen Vorkommnisse gab. Dabei gibt es so viele Möglichkeiten, dass ihr das Spiel wirklich oft spielen könnt, ohne immer wieder den gleichen Ablauf zu erleben.

Euer Ziel dabei ist es natürlich, das Überleben eurer Familie so lange wie möglich zu sichern und bestenfalls so lange, bis es wieder sicher ist den Bunker zu verlassen.

