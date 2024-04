Milliardär half, seine Lieblings-Reihe für Netflix zu verfilmen – Wurde kurz nach der Ankündigung ermordet

Im Mystery-Thriller „3 Body Problem“ geht es um den ersten Kontakt der Menschheit mit außerirdischen Lebensformen. Hinter den Kulissen der Netflix-Serie spielte sich jedoch ein regelrechter Krimi ab.

Lin Qi war ein aufsteigender Star der chinesischen Internet-Industire. Mit seiner Firma Yoozoo Games entwickelte und veröffentlichte er unter anderem das Auto-Battler-MMORPG League of Angels. Lin Qi war jedoch auch ein großer Fan der Trisolaris-Trilogie von Liu Cixin.

Der Milliardär wollte aus der chinesischen Sci-Fi-Reihe ein internationales Popkultur-Phänomen machen, vergleichbar mit „Star Wars“. Jahrelang versuchte er, sich die Rechte an einer Verfilmung zu sichern. Als Netflix 2020 die Adaption von The Three-Body Problem ankündigte, wurde Lin Qi als ausführender Produzent angegeben.

Nur wenige Monate später, im Dezember 2020, starb Lin Qi jedoch im Alter von 39 Jahren. Laut den chinesischen Behörden soll er von dem Anwalt Xu Yao ermordert worden sein, der ihm zuvor die Rechte an der Verfilmung gesichert hatte.

In einem Interview kurz vor seinem Tod hatte Lin Qi noch über das Projekt gesprochen: The Three Body Problem habe das Potenzial, sein Lebenswerk zu werden, so der Milliardär. Wahrscheinlich werde er noch daran denken, wenn er sich „mit 90 Jahren von der Welt verabschiedet.“

Von langer Hand geplant

Wie kam es zu dem Mord? Chinesischen Medien-Berichten zufolge soll Xu Yao 2017 zu Yoozoo Games geholt worden sein, um die Rechte an einer Verfilmung von The Three-Body Problem zu sichern. Anschließend wurde er zum Leiter einer Tochtergesellschaft ernannt, um die Three-Body-IP zu entwickeln.

In seiner neuen Rolle konnte Xu Yao jedoch offenbar nicht mehr beeindrucken: Sein Gehalt wurde gekürzt und große Projekte gingen an andere. An dem Deal mit Netflix soll er schließlich kaum noch beteiligt gewesen sein.

Den Mord an seinem Chef plante Xu Yao offenbar lange im Voraus und ging dabei extrem aufwendig vor. Er selbst soll ein Fan der Kult-Serie Breaking Bad sein und zog daraus augenscheinlich auch seine Inspiration. So soll er sich ein Labor in einem Vorort von Shanghai eingerichtet haben, in dem er mit verschiedenen Giften experimentierte.

Laut dem chinesischen Nachrichtensender Phoenix News habe er sich 160 Handy-Nummern eingerichtet und eine Handelsfirma in Japan aufgebaut, um an gefährliche Chemikalien zu gelangen. Mehr als 100 giftige Substanzen soll er im Dark Web gekauft haben.

Den entstandenen Gift-Cocktail schenkte er Lin Qi unter dem Deckmantel von „probiotischen Pillen“. Am 17. Dezember 2020 wurde Lin Qi mit Beschwerden ins Krankenhaus eingewiesen, wo er am 25. Dezember verstarb.

Xu Yao soll zudem die Getränke von 2 weiteren Führungskräften vergiftet haben, was gesundheitliche Beschwerden bei insgesamt vier Mitarbeitern auslöste. Alle vier überlebten jedoch glücklicherweise.

Was geschieht mit dem Täter? Xu Yao wurde am 22. März 2022 von einem Gericht in Shanghai zum Tode verurteilt – einen Tag nach der Netflix-Premiere von 3 Body Problem.