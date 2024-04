3 Body Problem: Es gibt eine kostenlose Alternative zum Netflix-Hit – Und einige finden sie sogar noch besser

Dieses Jahr erschien mit 3 Body Problem die gewaltige Adaption einer bekannten Romanvorlage auf Netflix. Doch schon bevor sie herauskam, hatte es bereits eine chinesische Verfilmung gegeben, die ihr völlig kostenlos auf YouTube anschauen könnt.

Dieses Jahr war 3 Body Problem mit dem Release der Netflix-Adaption von den beiden Game-of-Thrones-Machern David Benioff und D.B. Weiss in aller Munde. Doch es gibt noch eine andere Verfilmung, die ihr völlig kostenlos anschauen könnt.

Beide Serien basieren auf der Romanreihe The Three-Body-Problem von Cixin Liu. In der Geschichte geht es darum, dass die Menschheit Kontakt zu Aliens auf dem Planeten Trisolaris aufgenommen hat.

Doch dann will die außerirdische Lebensform die Heimat der Menschen einnehmen, um ihren eigenen unwirtlichen Planeten hinter sich lassen zu können – ein Konflikt entsteht.

Hier seht ihr einen Trailer zur Netflix-Adaption von 3 Body Problem:

Eine chinesische Produktion zu 3 Body Problem erschien bereits letztes Jahr

Was ist das für eine Produktion? Bei der chinesischen Adaption der Romane handelt es sich um eine Serie von Tencent mit dem Titel Three-Body. Diese erschien bereits am 15. Januar 2023 in China.

Auf YouTube findet ihr 30 Episoden, die zwischen 43 und 57 Minuten dauern. Die Serie ist mit englischen Untertiteln verfügbar. Ihr könnt euch aber per Auto-Übersetzer von YouTube auch deutsche Untertitel ausgeben lassen.

Über diesen Link kommt ihr zur Serie auf dem MiGu Official Channel auf YouTube.

Was sagen die User zu der chinesischen Produktion? Sowohl auf Reddit als auch in den Kommentaren unter der 1. Folge auf YouTube finden sich mehrere Zuschauer, denen die Tencent-Serie deutlich besser als die Netflix-Produktion gefiel.

So meinte etwa @Jeity: „Es ist wirklich schockierend, wie Da Shi in dieser Version und der von Netflix völlig unterschiedliche Persönlichkeiten hat. Diese Version ist sooo viel besser.“ Auch @weibojian3078 machte in den YouTube-Kommentaren deutlich, dass die chinesische Version die favorisierte ist: „Ich komme nur hierher, um meine Augen zu waschen LOL“.

Damit bietet sich die chinesische Version als gute Alternative an, in die ihr mal reinschauen solltet, wenn ihr mit der Netflix-Produktion nichts anfangen konntet.

