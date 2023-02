Vor 24 Jahren sollte ein seltsamer PC-Controller für 100 Euro in Shootern die Maus ablösen

1999 stellte Microsoft einen neuen Controller für den Computer vor und sollte vor allem Shooter angenehmer gestalten. Mit modernen Geräten hat dieses Modell jedoch fast nichts mehr gemeinsam.

Mit dem SideWinder Dual Strike kam 1999 ein Gaming-Controller auf den Markt, der sich an PC-Spieler richtete. Das war noch, bevor Microsoft seine erste Xbox auf den Markt brachte. Denn diese erschien erst im November 2001 in Konkurrenz zur PlayStation 2.

Heutige Spieler dürften bei dem Design des Controllers eher skeptisch blicken. Von heutigen, ergonomischen Geräten ist dieser Controller mittlerweile weit entfernt. Für 80 US-Dollar (heute rund 100 Euro), kam das Modell auf den Markt und konnte nicht jeden überzeugen. Vielleicht auch ein Grund, warum ihr dieses Modell nicht unter den besten Controllern für PC und Xbox finden werdet:

Controller bot 1999 bereits moderne Funktionen, die heute jeder nutzt

Was konnte das Gamepad? Der SideWinder Dual Strike bot vor allem jede Menge Tasten. Auf der linken Seite befinden sich ein D-Pad und drei Tasten. Auf der rechten Seite vier Knöpfe auf der Vorderseite eines Flightsticks, der durch eine riesige Kugel mit dem linken Teil verbunden war.

Hinter der Kugel steckt die Idee, präzise auf Gegner zielen zu können. Das sollte langfristig die Maus in Shootern überflüssig machen. Alle anderen Tasten der Tastatur lagen auf den übrigen Tasten des Controllers.

In dieser Hinsicht bot das Gerät bereits 1999 einige moderne Features, die wir auch von heutiger Hardware kennen: So konntet ihr 8 Tasten mit 16 Funktionen programmieren. Dank eines Switch-Features konntet ihr alle Tasten doppelt belegen. Ein Feature, welches mittlerweile alle großen Hersteller wie Razer, Roccat oder Logitech in ihre Hardware integrieren.

Ein Testvideo inklusive Unboxing könnt ihr euch auf YouTube ansehen:

Tester kritisierten eine viel zu steile Lernkurve

Die Tester konnte der neue Controller damals nur bedingt überzeugen, was vor allem an der starken Konkurrenz durch Maus und Tastatur lag. Die Ideen waren zwar einfallsreich, Maus und Tastatur funktionierten aber in PC-Spielen bereits hervorragend und vielen war Gaming mit dem SideWinder Dual Strike einfach zu aufwändig. Das britische Magazin PCGamer beschreibt Gaming mit dem Modell, „als würde man versuchen, System Shock 2 zu spielen, indem man einen Rubik’s Cube löst.“

Für viele lohnte es sich einfach nicht, sich mühsam in eine Steuerung einzuarbeiten, die nicht so gut funktionierte, wie Maus und Tastatur. Obendrein bot man auf jeder LAN-Party, wo man mit so einem Controller auftauchte, einen seltsamen Anblick.

