16-Jähriger knackt Weltrekord im Schnellschreiben – Tippt fast so schnell wie eine KI

Ein 16-jähriger Jugendlicher hat diese Woche einen neuen Rekord im Schnellschreiben aufgestellt und dabei sogar fast die Geschwindigkeit einer Künstlichen Intelligenz (KI) übertroffen.

Welcher Rekord wurde hier gebrochen? Die meisten Menschen tippen mit einer Geschwindigkeit von 35 bis 45 Wörtern pro Minute. Die Durchschnittsgeschwindigkeit von professionellen Schreibkräften liegt zum Vergleich bei 65 bis 70 Wörtern pro Minute (WpM).

Wer hingegen 150 Wörter pro Minute tippen kann, gehört bereits zu den Top 1 % der schnellsten Schreibkräfte der Welt.

Vom aktuellen Rekord eines YouTubers über ein Online-Tool ist man damit aber trotzdem noch weit entfernt. Denn ein 16-Jähriger schaffte jetzt ganze 300 Wörter pro Minute. Auch dank seiner Tastatur.

Das ist der neue Rekord: Der in Florida ansässige YouTuber MythicalRocket kratzte diese Woche erstmals an der magischen Grenze von bemerkenswerten 300 pro Minute getippten Wörtern. Dabei erreichte er zudem eine Tipp-Genauigkeit von 99,47 %.

Sein Video, das den neuen Tipp-Rekord zeigt, ist eine bemerkenswerte Kombination aus Schnelligkeit, Genauigkeit, Ausdauer und einer mechanischen Tastatur.

Obendrein klingt es auch noch wie das maximale ASMR für jeden Tastatur-Fan. Seine persönliche Freude über den Rekord ist am Ende dennoch nicht zu überhören.

Um eine solch außergewöhnliche Geschwindigkeit beim Tippen zu erreichen, ist sicherlich Können, aber auch die Wahl der richtigen Hardware von entscheidender Bedeutung.

Und bei diesem Hobby schwört jeder Schnell-Tipper auf seinen eigenen Favoriten.

Mechanische Tastaturen haben sich dabei als die bevorzugte Wahl für Schnellschreiber und Gamer erwiesen, da sie eine verbesserte taktile Rückmeldung, Langlebigkeit und Reaktionsfähigkeit bieten.

Auf Twitter bedankt sich MythicalRocket nach dem Rekord daher auch gezielt bei seiner „SteelSeries Apex Pro“-Tastatur, ohne die er diesen Rekord wohl nicht geschafft hätte.

Die Tastatur gehört übrigens auch zu den bevorgzugten Modellen im Gaming:

Bei der SteelSeries Apex Pro“-Tastatur kann der Druckpunkt jeder einzelnen Taste manuell konfiguriert werden.

Außerdem haben die verbauten OmniPoint-Switches eine niedrige Reaktionszeit, was ebenfalls mehr Schnelligkeit beim Tippen einbringt.

Das „zockt“ man jetzt also nach Fortnite

So kam er auf das ungewöhnliche Hobby: MythicalRocket, der erst vor drei Jahren mit dem Hobby des „Schnellschreibens“ begonnen hat, scheint jedoch nicht nur über eine gute Tastatur, sondern auch über eine außergewöhnliche Fingerfertigkeit zu verfügen. Dies kombiniert er mit einer perfekten Beherrschung der Tastaturmechanik.

Auf die Nachfrage von Kotaku, wie er denn auf dieses ungewöhnliche Hobby gekommen sei, antwortet er:

Einer meiner Freunde hat mich auf die Website namens „Monkeytype“aufmerksam gemacht und ich war einfach fasziniert davon, höhere Punktzahlen zu erzielen. antwortet der neue Rekordhalter auf Nachfrage von Kotaku

Damals war er erst 13 Jahre alt. Doch seine ersten Tippversuche lagen bereits bei etwa 130–140 WpM in der 60-Sekunden-Kategorie von „Monkeytype“. Er selbst glaubt, dass er diese Fähigkeit und Geschwindigkeit durch Spiele und alte Skype/Discord-Text-Chats erreicht hat.

Damit liegt er in seiner Altersgruppe jedoch absolut in der Norm. Denn viele junge Menschen lernen inzwischen immer früher, meist in ihrer Schulzeit und noch vor ihrem ersten Job, extrem schnell zu tippen (laut ratatype.de).

Seit etwa einem Jahr sei MythicalRocket allerdings klar geworden, dass er der Erste sein könnte, der den Rekord und damit die 300 WpM auch tatsächlich schaffen könnte.

„Monkeytype“ testet eure Schreibfähigkeiten

Was ist Monkeytype eigentlich?



Man kann sich dort selbst in verschiedenen Modi testen und herausfinden, wie schnell man selbst schreiben kann und seinen Fortschritt sowie seine Geschwindigkeit verbessern. Außerdem erhält man direktes Echtzeit-Feedback zu Tippfehlern und Genauigkeit.



Wenn ihr das Tool selbst ausprobieren wollt, dann könnt ihr dies direkt im Browser unter der Internetadresse:

Monkeytype ist zwar kein Spiel im eigentlichen Sinn, aber ein minimalistischer und anpassbarer Schreibtest, der eine anspruchsvolle Herausforderung verspricht. Monkeytype verfügt über viele Testmodi sowie ein Kontosystem zum Speichern der eigenen Tippgeschwindigkeit und eine Rangliste.Man kann sich dort selbst in verschiedenen Modi testen und herausfinden, wie schnell man selbst schreiben kann und seinen Fortschritt sowie seine Geschwindigkeit verbessern. Außerdem erhält man direktes Echtzeit-Feedback zu Tippfehlern und Genauigkeit.Wenn ihr das Tool selbst ausprobieren wollt, dann könnt ihr dies direkt im Browser unter der Internetadresse: www.monkeytype.com

Gibt es noch jemanden, der mithalten kann? Ja, und das, obwohl die Grenze von 300 WpM lange Zeit als unüberwindbare Barriere im Schnellschreiben auf der Tastatur galt.

Der aktuell zweithöchste Rekord im Schellschreiben auf einer Tastatur bei Time 15 in „Monkeytype“ gehört dem User Izanagi. Er liegt derzeit bei 279.01 WpM.

Es ist also nicht ausgeschlossen, dass der neue Rekord von MythicalRocket bald gebrochen wird. Zumal zwischen Platz 1 und Platz 2 nur wenige Wörter liegen.

Das „Monkeytype“-Leaderboard vom 12. Juni 2023 zeigt, wer ihm auf den Fersen ist

Das sind die Reaktionen auf den Rekord

Einige geben offen zu, dass sie sich wahrscheinlich alle Finger brechen würden, wenn sie versuchten, 300 Wörter pro Minute zu tippen, und dass sie selbst das, was MythicalRocket getippt hat, „nicht einmal so schnell lesen konnten, wie er es getippt hat“.

Dennoch zollt man dem Schnellschreiber ebenso Respekt. Darunter auch Jake Lucky, ein amerikanischer Nachrichtenreporter und YouTuber, der vor allem für seine Reportagen und Interviews mit E-Sportlern und anderen YouTubern bekannt ist.

Neben den Staunenden finden sich aber auch lustige Kommentare zum Rekord:

Der Twitter-User Duthie kommentiert beispielsweise: „[MythicalRocket] hat eine glänzende Zukunft als Eminems Stenograph“

Branzed ist sich sicher, dass MythicalRocket in Wirklichkeit eine KI ist: „Also schreibt er unsere ChatGPT-Antworten.“

XLEK glaubt, MythicalRocket könnte noch schneller sein und meint: „Stellt euch vor, er würde auch noch Kaffee trinken.“

Und KornnCobb beantwortet die Frage, was einem der Rekord am Ende bringt, verschmitzt mit: „Ich wette, er hat eine glückliche Freundin.“

Was haltet ihr von der Leistung des 16-jährigen Schnellschreibers, der fast so schnell wie eine KI tippen kann? Glaubt ihr, dass solche Talente in Zukunft durch technologische Fortschritte und Trainingsmöglichkeiten noch zunehmen werden? Und wisst ihr überhaupt, wie schnell ihr selbst tippen könnt? Eure Antworten könnt ihr gerne in die Kommentare posten.

Dieser Gamer hier jedenfalls hatte in dieser Woche auch viel Glück mit seiner Hardware:

