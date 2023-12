Ihr könnt einen starken Thriller mit 2 Marvel-Stars kostenlos sehen: Hawkeye jagt wieder

Das ist das Besondere am Film: Wind River nimmt sich viel Zeit für melancholische und traurigen Szenen, in denen Menschen ins Nichts schauen und Entscheidungen bereuen, die sie vor Jahren getroffen haben. Alles dreht sich darum, doch nur aus dieser Welt auszubrechen, aufs College zur gehen oder zur Armee. New York, Chicago oder Los Angeles – ganz egal, nur woanders sein.

Eine junge FBI-Agentin kommt in die US-Provinz und trifft dort auf Not, Elend und eine Mauer des Schweigens. Aus den Einheimischen ist nichts herauszukriegen, einzig ein knorriger Sheriff und der wortkarge Jäger scheinen ihr eine Hilfe zu sein.

Am 30.12. lief der US-Thriller „Wind River“ im ZDF und ist jetzt kostenlos bis zum 6.1. 2024 in der ZDF Mediathek. Ein idealer Film für den Winter und ein starker Thriller mit zwei Marvel-Stars, sagt MeinMMO-Autor Schuhmann.

