Das neue Comdey-Special von Trevor Noah auf Netflix behandelt überraschend Deutschland

Es ist das Ende des Jahres 2023 und wie es Tradition erfordert, landen nun viele Comedy-Specials, mit denen die Stars der Szene ein Jahr auf Tour waren, auf Netflix: So auch „Where was I“ von Trevor Noah. Der Host der „Daily Show“ behandelt in seinem etwas mehr als einstündigem Auftritt in Detroit auch Deutschland und die Nationalhymne.

Trevor Noah kommt übers Gefühl und übers Schmunzeln. Während typische US-Komiker wie Jim Gaffigan am liebsten über sich selbst lachen und einem bei Ricky Gervais das Lachen im Hals stecken bleiben, schwingt bei Trevor Noah immer eine Botschaft mit, die sich für eine bessere Welt starkmacht.

In seinem neuesten Comedy-Special findet er diese bessere Welt , die er dem US-Publikum erklärt, ausgerechnet in Deutschland: Er berichtet von einer Berlin-Reise und wie ehrlich die Deutschen mit ihrer dunkeln Vergangenheit umgehen: Die Deutschen würden Kindern in der Schule erklären, was ihre Vorfahren während der Nazi-Zeit alles Grausame getan haben, den Kindern sagen, das sei nicht ihre Schuld, aber wir müssten alle dafür sorgen, dass sowas nicht mehr vorkomme.

Man verschweige die Vergangenheit nicht, auch wenn sie unangenehm sei, setze sich mit ihr auseinander.

Deutschland, erzählt Noah, habe nach dem Krieg alles anders gemacht: Sogar die Nationalhymne geändert, dabei aber „den Beat“ behalten und nur den Text ausgetauscht, was er damit vergleicht, als hätten die Jedis in Star Wars nach ihrem Sieg den „Imperial March“ von Darth Vader beibehalten.

Deutschland hat die Nationalhymne eigentlich nicht geändert, sondern 1952 beschlossen, dass nur die dritte Strophe ( Einigkeit und Recht und Freiheit ) zu singen ist.

In den USA gebe es einen ganz anderen Umgang mit der Geschichte, wie er am Beispiel des „Columbus Day“ deutlich macht: Nur ein weißer Mann habe das Selbstbewusstsein, die Welt in die falsche Richtung zu umsegeln, steif und fest zu behaupten, er habe doch Indien entdeckt und die Leute, die dort lebten, seien Indianer, um dann einen Feiertag in einem Land zu bekommen, das er nie betreten habe. So „nach oben“ könnten nur weiße Männer scheitern.

Andere Themen, die Noah behandelt:

Seine eigene Kindheit in Südafrika

Die seltsam, unaufgeregte Einstellung von Franzosen zu ihrer Arbeit

Warum Konflikte, die sich um öffentliche Toiletten drehen, grundsätzlich albern sind und nur von den wesentlichen Problemen ablenken

Die 5 liebsten Dinge der Weißen, wobei es da eine clevere Schlusspointe gibt

Weiße liebten Schwimmen so sehr, dass sie die olympischen Spiele manipuliert hätten, um Schwimmern absurd viele Medaillen zuzuschanzen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Das Comedy-Special auf Netflix „Where was I” auf Netflix dauert 68 Minuten, es ist nur in englischer Sprache vorhanden, aber mit deutschen Untertiteln (via netflix).

Es ist eher ein Special zum Schmunzeln und Nachdenken als eins zum brüllend Wiehern. Noah macht eben hoffnungsvolle Comedy, welche die Welt irgendwie ein bisschen besser machen möchte. Wer’s anders mag, kann sich ja immer noch Jim Gaffigan oder Ricky Gervais anschauen, auch die haben aktuell ihre neuen Specials auf Netflix.