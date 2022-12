Xbox Series S jetzt günstig im Angebot bei Amazon, MediaMarkt, OTTO und Saturn

Microsofts Einstiegsmodell in die Next-Gen-Konsolen gibt es mit der Xbox Series S gerade bei gleich vier Online-Shops besonders günstig.

So gut ist der Preis: Zwar gab es die Xbox Series S zum zurückliegenden Black Friday auch schon mal kurzzeitig für knapp unter 200 Euro, aber wer vor Weihnachten noch ein günstiges Angebot für die Konsole sucht, wird aktuell bei Amazon, MediaMarkt, OTTO und Saturn fündig.

Nur 222 Euro statt 299,99 Euro UVP kostet die Konsole dort derzeit. Andere Händler starten laut Preisvergleich derzeit erst bei rund 250 Euro.

Bei Amazon läuft das Angebot noch 11 Tage oder solange der Vorrat reicht, während die Dauer bei den anderen Händlern nicht bekannt ist.

Im Gegensatz zum X-Topmodell kommt die S-Version bekanntlich etwas abgespeckt sowie auch kleiner daher und soll sich damit vor allem an genügsame und preisbewusste Spieler richten.

Die Vor- und Nachteile sowie die Eignung für unterschiedliche Ansprüche (darunter kein Disc-Laufwerk und weniger Speicher) hatten wir bereits im Rahmen der Markteinführung erläutert:

Gute Bewertungen: Auf Mediamarkt.de hat die Konsole in über 170 Rezensionen durchschnittlich 4,6 von 5 Sternen erhalten.

Gelobt werden vor allem Performance, Grafik, Kompaktheit, Betriebslautstärke und Preis-Leistungs-Verhältnis, während vereinzelt der kleinere Speicher moniert wird.

Im Test: Die Webseite Chip.de hatte die Konsole auf dem Prüfstand und urteilte wie folgt:

Im Test überzeugt die Xbox Series S als kleine Schwester der Series X. Anders als Sony hat Microsoft bei seiner Konsole zwar nicht nur das optische Laufwerk weggelassen und den Formfaktor verändert, sondern auch leistungsschwächere Hardware verbaut. So leistet die GPU weniger und auch der Speicherplatz der SSD wurde auf 512 GByte halbiert.

Doch die Leistung macht in der Praxis trotzdem Spaß. Viele Spiele liefen im Test mit 60 fps (meist in WQHD gerendert nicht in 4K), teils sogar mit 120 fps, und sahen richtig gut aus. Zudem ist die Xbox Series S sehr leise im Betrieb. Wer aber dazu neigt, mehrere Spiele auf seiner Konsole zu installieren, dem könnte der Platz auf der SSD schnell knapp werden.