Schließt jetzt den „MeinÖkoTarif“ bei E wie einfach ab und holt euch eine PS5 und 60€ PS Plus-Guthaben für nur 199€ – und das auch noch zusammen mit günstigem Ökostrom.

Endlich ist die PS5 dauerhaft verfügbar – kein Hoffen und Bangen mehr, ob ihr schnell genug auf den kleinen Einkaufswagen geklickt habt und kein ständiges aktualisieren von Twitter-Accounts und Live-Tickern. Dafür gibt es aber ganz andere Probleme: Wer kann sich denn noch einfach eine PS5 leisten, bei den derzeitigen Strompreisen? Also warum nicht beide Probleme auf einmal lösen?

Deshalb lohnt sich die PS5 bei E wie einfach

Natürlich will nicht jeder, der eine PS5 möchte, auch einen neuen Energietarif, so viel ist klar. Wenn ihr aber nach einem neuen, günstigen Energietarif sucht, warum dann nicht auch eine günstige PS5 dazu? Sie mag zwar inzwischen in einigen Shops verfügbar sein, aber so günstig wie bei E wie einfach bekommt ihr sie sonst garantiert nicht.

Wie bereits erwähnt wird für das PS5-Bundle mit 60€ PS Plus-Guthaben eine einmalige Zuzahlung von 199€ fällig, andere PS5-Bundles starten erst ab ca. 619€. Auch von Vorteil: Statt euch für eines der Standard-Spiele wie „God of War Ragnarök“ entscheiden zu müssen, steht euch dank dem Guthaben die Wahl eures ersten Spiels ziemlich frei.

Das bekommt ihr im „MeinÖkoTarif“

Der gute Preis bringt natürlich nichts, wenn eure Ersparnis mit der Stromrechnung zurückzahlt – aber auch hier könnt ihr beruhigt sein. Wie viel genau ihr monatlich zahlt, können wir euch pauschal zwar nicht sagen, es ist aber ganz einfach herauszufinden: Auf der Shop-Seite von E wie einfach gibt es einen simplen Angebotsrechner, in den ihr euren ungefähren Verbrauch und Wohnort angeben könnt. Anschließend werden euch konkrete Preise angezeigt.

E wie einfach hat erst kürzlich die Strompreise ihrer Verträge gesenkt, sodass sie jetzt in einigen Gebieten günstiger sind, als die Grundversorger. Es lohnt sich also auf jeden Fall, den Preis bei E wie einfach einmal mit eurem derzeitigen Tarif zu vergleichen. Aber es wird noch besser: Ihr habt für die ersten 12 Monate eine Preisgarantie (dabei handelt es sich außerdem um die Mindestlaufzeit). Egal wie sich die Strompreise demnächst entwickeln, ihr müsst euch nicht vor einer plötzlichen Preiserhöhung fürchten. Zudem handelt es sich – wie bereits der Name sagt – um 100% Ökostrom.

Der Wechsel ist übrigens auch ganz simpel, denn E wie einfach übernimmt alle Formalitäten. Nachdem ihr den Vertrag abgeschlossen habt und eure Bonität geprüft ist, wird eure PS5 versandt und sollte innerhalb von 14 Tagen vor eurer Tür stehen. Alles, was ihr dann noch zutun habt ist sie auszupacken und anzuschließen.

Aber Achtung: Solltet ihr den Vertrag vor dem Ablauf der Mindestlaufzeit kündigen, egal aus welchem Grund, wird der volle Preis von 619€ für das PS5-Bundle fällig.