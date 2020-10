Auf Android-Geräten läuft Xbox Cloud Gaming bei gutem Netz einwandfrei, doch iOS-User mit Apple-Geräten schauten bisher in die Röhre. Doch jetzt gibt es eine App, die auch auf iPhones und iPads Cloud Gaming ermöglicht. Zumindest irgendwie.

Was ist Xbox Cloud Gaming? Xbox Cloud Gaming ist der Game-Streaming-Dienst von Microsoft. Damit könnt ihr über 100 Spiele aus eurem Xbox-Game-Pass per Stream auf eurem Mobile-Gerät spielen. Das funktioniert auf Android ausgesprochen gut – wie unser Autor Jürgen Horn feststellte. Wenn die Datenverbindung passt – 4G oder LTE sollte es schon sein – steht dem mobilen Spielspaß nichts im Weg.

Auf Apple-Geräten war dies bisher nicht möglich. Apple blockierte Game-Streaming-Apps wie Stadia oder eben Xbox Cloud Gaming. Doch jetzt gibt es eine Sonderfunktion, über die eine iOS-App fürs Cloud-Gaming trotzdem klappt.

Die Kollegen von der Seite Kotaku haben die Apple-App fürs Cloud-Gaming getestet und ihre Erlebnisse und weiteres Feedback aus der Community fassen wir hier für euch zusammen.

Auf iOS braucht ihr noch eine Xbox Konsole.

So kompliziert funktioniert Cloud Gaming auf Apple-Geräten

Was sind die Voraussetzungen? Laut Kotaku braucht ihr erstmal die folgenden Voraussetzungen für iOS-Cloud-Gaming:

iOS 12 (auch wenn die App selbst nur 10 voraussetzt)

Internet-Verbindung von 10mbps oder LTE, 4G oder gleich 5G

Eine Xbox One Konsole (Xbox Series X/S werden später auch funktionieren)

Warum brauche ich eine Xbox? Gerade der letzte Punkt unterscheidet sich von der Android-Version. Denn die Spiele werden von dieser Konsole aus gestartet, währen die Android-Version keine Konsole voraussetzt und ihr die Games aus dem Game-Pass direkt von den Microsoft-Servern aus zockt. Streng genommen ist die iOS-Version also gar kein Cloud-Gaming, sondern „nur“ eine Remote-Play-Funktion.

Auf Android reicht der Game Pass alleine aus.

Das klingt ja noch okay, was ist das Problem? Laut Kotaku war bis dahin die Sache noch okay. Man muss sich halt bei Microsoft anmelden und die Xbox mit der App verknüpfen. Dann kann man „Remote Play“ aktivieren und theoretisch von der Konsole aus den Game-Stream auf dem Apple-Phone spielen. Doch für den Kotaku-Autor gingen hier die Probleme erst los:

Es dauert mehrere Minuten, bis der Stream sich mit dem Handy synchronisiert. Dabei kann es schonmal passieren, dass man aus Versehen die Verbindung unterbricht.

Ihr müsst einen Controller via USB oder Bluetooth ans Smartphone anschließen. Doch ältere Xbox-Controller können sich nicht mit einem iPhone verbinden. Bei Kotaku wurde dann schließlich ein PS4-Controller verbunden, was ironischerweise klappte. Da es aber dort nicht den Xbox-Button gab, konnte er nicht zurück ins Hauptmenü und musste dazu wieder an die Konsole zurück.

Der Kotaku-Autor hatte zwar starkes Netz in seiner New Yorker Wohnung, doch selbst dort war der Stream nicht einwandfrei und es kam immer wieder zu Rucklern.

Zumindest mit LTE-Mobile-Speed ist mobiles Spielen kaum möglich

Alles in Allem scheint das Feature des Cloud-Gamings auf iOS zumindest laut Kotaku noch in den Kinderschuhen zu stecken und eigentlich ist es nicht Mal ein richtiges Cloud-Gaming.

Das sagen die Spieler: Auf reddit gibt es mehrere Berichte zu dem Thema. Dort ist man allerdings eher positiv eingestellt.

PM_Your_Green_Buds hat zumindest bei einer kurzen Session gute Erfahrungen gemacht: „Ich habe es auf einem iPhone und iPad mit einer anderen Internetverbindung als der Xbox getestet. RDR2 lief, und es war ziemlich schnell. Ich muss noch eine lange Sitzung ausprobieren.“

Bleachjit ist ebenfalls zufrieden und nutzt sogar den neuen Kishi-Controller von Razer, mit dem er aber Probleme hat: „Wunderschön. Ich kämpfe ein wenig mit dem Controller. Mit einer Razer Kishi. Ich möchte die Home-Taste so konfigurieren, dass sie als Home-Taste des Xbox-Controllers funktioniert.“

Deeptrip hingegen beklagt, dass trotz Nähe zu Router und Konsole die Verbindung schlecht läuft: „Meine Verbindung über das iPhone ist schlecht und ich bin nur etwa 2 Meter von meinem Router und meiner Xbox entfernt.“

Laut den Spielern scheint es also durchaus zu klappen, auch wenn die Prozedur auf iOS ungleich komplizierter ist, als auf Android, wo man „richtiges“ Cloud Gaming nutzt und keine Konsole umständlich zwischenschalten muss. Es bleibt also nur zu hoffen, dass Apple hier nochmal einlenkt und Cloud-Gaming wie auf Android doch noch zulässt. So lange könnt ihr aber auch getrost noch reine Mobile-Games für iOS spielen.