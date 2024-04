Damit sind Spiele wie Elden Ring oder The Witcher 3 eine völlig neue Erfahrung! WQHD-Monitor um 40% bei Amazon im Preis gesunken

Ein WQHD-Monitor kann eure Spielerfahrung massiv verändern. Profitiert von dieser tollen Auflösung, indem ihr das Amazon-Angebot nutzt.

Der Lenovo G27q-30 ist ein fähiger Bildschirm, der eine Größe von 27 Zoll aufweist. Bestaunt darauf atemberaubende Spielwelten wie aus Elden Ring oder The Witcher 3. Stellt euch den schlimmsten Kreaturen und bestaunt grandiose Effekte und Grafiken. Spart jetzt 40% und zahlt nur 209€ statt 349€. Bedenkt, dass dieses Angebot befristet ist!

Pro und Contra im Vorfeld

Pro Tolle Auflösung

165Hz

Ausgezeichnete Kontrastwerte

Energiesparend Contra Kein G-Sync

Nicht schwenkbar

Der WQHD-Monitor entführt euch in neue Welten

Eine Auflösung von 2560×1440 Pixeln ist heutzutage eine hervorragende Wahl zwischen FHD und 4K. Ihr erhaltet nämlich superscharfe Bilder, die nur von einem großen 4K-Monitor übertroffen werden. Dafür frisst eine WQHD-Auflösung zum Glück nicht so viel Leistung und sieht noch mal ein gutes Stück besser aus als eine FHD-Auflösung. Deswegen eignet sich so ein Bildschirm sowohl für hübsche AAA-Games als auch FPS-Shooter.

Die 165Hz Bildwiederholrate kommt euch nämlich bei Shooter-Spielen wie Valorant oder Counter-Strike 2 zugute. Nutzt jeden Moment, um eure Gegner zuerst in die Schranken zu weisen. Die AMD FreeSync-Technologie sorgt hingegen, dass die Bildwiederholrate zwischen Monitor und Grafikkarte synchronisiert. Damit sind Tearing und Ruckeln endlich Geschichte.

Schnappt euch den WQHD-Monitor bei Amazon

Die Helligkeit von 350 nits bechert euch klare und lebensechte Farben, während die schnelle Reaktionszeit von 1ms eine minimale Eingabeverzögerung gewährleistet.

Mit HDMI- und DisplayPort-Anschlüssen bietet der Lenovo G27q-30 vielseitige Anschlussmöglichkeiten für verschiedene Geräte wie PCs, Laptops und Spielekonsolen. Der Monitor ist auch höhenverstellbar, was es euch ermöglicht, die optimale Position für ergonomisches Spielen zu finden.

