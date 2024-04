Die stärkste Konsole ist nun heftig im Preis gefallen! Xbox Series X mit 2 Controllern supergünstig bei Amazon!

Ihr besitzt keinen Gaming-PC und wollt euer Repertoire an Spielen erweitern? Dann holt euch die Xbox Series X im Amazon-Angebot.

Die Xbox Series X ist die stärkste Konsole auf dem Markt. Sie besitzt nämlich fast zwei Teraflops mehr als die PlayStation 5. Dieses Gerät ist eine gute Wahl, wenn ihr keine Sony-Konsole besitzt oder euch die Leistung eines High-End-PCs schlichtweg egal ist. Spart jetzt und zahlt nur 486€ statt 609,98€. Dieses Angebot ist ohnegleichen und obendrauf gibt’s noch einen zweiten Controller. Der ursprüngliche Preis liegt normalerweise bei 549,99€, allein für eine Konsole.

Die Eigenschaften beider Konkurrenten im Blick

Prozessor (CPU) AMD Zen 2 mit 8 Kernen, bis zu 3,5 GHz (variabel) AMD Zen 2 mit 8 Kernen, 3,8 GHz Leistung Grafikchip (GPU) 10,3 Teraflops 12,0 Teraflops Arbeitsspeicher (RAM) 16 GB 16 GB Festplatte/Speicher 1 TB SSD 1 TB SSD Auflösung bis 4K, Unterstützung für 8K bis 4K, Unterstützung für 8K Bildrate bis 120 fps bis 120 fps Laufwerk Optisches Blu-ray-Laufwerk (nicht in der Digital Edition) Optisches Blu-ray-Laufwerk PlayStation 5 vs. Xbox Series X

Die Xbox Series X ist eine mächtige Konsole

Der AMD Zen 2 mit 8 Kernen und 3,8GHz ist ein außerordentlich starker Prozessor. Durch diese Leistung könnt ihr sogar manche Spiele wie Halo Infinite im Multiplayer oder Metro 2033 Redux mit mehr als 60 Bildern pro Sekunde erleben. Es kommt euch also zugute, wenn ihr einen 120Hz-TV besitzt. Bedenkt aber, dass diese Bildrate bei hungrigen AAA-Games aktuell nicht erreicht wird und wenn, dann nur mit Abstrichen in der Auflösung.

Die Xbox Series X besitzt einen 1TB-Speicher, damit jede Menge eurer Lieblingsspiele installiert werden können oder sonstige Inhalte problemlos darauf festhalten könnt.

Ihr könnt euch die Xbox Series X bei Amazon schnappen

Zusätzlich zum Hauptgerät enthält dieses Bundle einen weiteren Controller, der es euch ermöglicht, sofort mit euren Freunden oder der Familie gemeinsam zu spielen. Die Xbox-Controller weisen ein geniales Handling auf und sind nicht ohne Grund auch bei vielen PC-Spielern so beliebt.

Mit dem Xbox Game Pass habt ihr Zugriff auf eine umfangreiche Bibliothek an Spielen, die kontinuierlich erweitert wird. Es lohnt sich also, wenn ihr das Abo nutzt, da auch starke Titel wie Lies of P oder Diablo IV enthalten sind.

Dank des Xbox Game Pass habt ihr sofort Zugriff auf mehrere Hundert Spiele!

Obendrein bietet die Xbox Series X auch Funktionen wie Quick Resume, Smart Delivery und die Möglichkeit, Spiele auf anderen Geräten über Cloud-Gaming zu spielen. Mit der integrierten 4K-Blu-ray-Laufwerk könnt ihr auch Filme oder Serien in einer tollen Qualität genießen.

