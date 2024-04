Xiaomi-Handy zum Hammerpreis: Der Champion der Mittelklasse mit 120Hz AMOLED ist gerade richtig günstig!

Wenn ihr ein Xiaomi-Handy sucht, das den High-End-Geräten kaum in etwas nachsteht, seid ihr hier richtig. Nutzt das Amazon-Angebot.

Das Xiaomi Redmi Note 13 ist ein fulminantes Mobilgerät. Dessen Eigenschaften sind so überzeugend, dass es sich für allerlei Entertainment, darunter sogar Gaming, eignet. Ihr solltet nicht zu lange warten, denn das grandiose Angebot ist befristet. Durch 22% Preisnachlass kostet dieses Smartphone nur 179,90€ statt 229,90€. Dies ist ein absolutes Top-Angebot, wenn ihr die Qualität betrachtet.

Pro und Contra im Vorfeld

Pro Schöne Farbenvielfalt

120Hz-Display

5000mAh Akku

128GB Speicher Contra Mobilfunktechnologie nur 4G

Das Xiaomi-Handy strotzt vor Kraft

Auf dem Android 13.0 Betriebssystem erlebt ihr hochwertige Systemabläufe und eine leichte Benutzeroberfläche. Die Leistung des Snapdragon 685 Prozessors reicht selbst für die hartnäckigsten Spiele aus.

Diese erstrahlen auf einem 6,67-Zoll Full HD+ AMOLED-Display. Diese schöne Pracht wird durch 120Hz nur erhöht, weil dadurch alle Spielabläufe oder sonstige Entertainment-Inhalte noch flüssiger ablaufen. Die reibungslose Leistung wird durch einen 8GB-RAM-Speicher zusätzlich verstärkt. Obendrein profitiert ihr von einem riesigen Grundspeicher von 128GB. Haltet also unzählige Bilder, Dateien oder Apps auf diesem Gerät fest.

Das Xiaomi-Handy findet ihr bei Amazon

Eine der besten Eigenschaften ist die hochauflösende Dreifach-Kamera mit einem 100MP ultrahochauflösenden Megabildsensor. Fangt unvergessliche Augenblicke ein, wie eine erinnerungswürdige Party oder tolle Urlaubsbilder am Meer oder unglaubliche Landschaften.

Durch eine 33W Schnellladung könnt ihr das Smartphone in kurzer Zeit wieder mit neuer Energie versorgen. Der Akku beträgt übrigens 5000mAh, weswegen ihr von einer langen Nutzungszeit ausgehen könnt. Natürlich kommt es dabei auf die Verwendung der jeweiligen App an. Beachtet, dass das Handy ohne einen Vertrag ausgeliefert wird. Dies hat aber den Vorteil, dass ihr euch einen eigenen Anbieter suchen könnt und dabei häufig sogar spart.

Weitere Deals

Taucht ein in die Welt der besten Angebote für euer Gaming-Equipment! Eine breite Auswahl an unschlagbaren Deals erwartet euch – von erstklassigen Grafikkarten bis hin zu schnellen SSDs, von stabilen Mainboards bis zu leistungsstarken CPUs. Auf unserer Deals-Seite findet ihr alles, was das Gamer-Herz begehrt, zu unschlagbaren Preisen.