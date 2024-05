WoW: In The War Within könnt ihr Raids offiziell solo spielen, aber die wichtigste Info fehlt noch

World of Warcraft: The War Within soll im Sommer 2024 erscheinen. Blizzard hat nun neue Informationen zu Schlachtzügen geteilt, den Instanzen, die eigentlich für bis zu 30 Spieler gedacht sind. Hier gibt es große Änderungen.

Wie funktioniert das mit den Solo-Raids?

Mit The War Within gibt es eine neue Schwierigkeit, den „Story Mode.“

Ähnlich wie die Follower Dungeons in Dragonflight könnt ihr den Story-Modus alleine oder mit bis zu 4 Freunden besuchen.

Bereits der erste Raid von The War Within, dem Palast von Nerub-ar, soll diese neue Schwierigkeit mit sich bringen.

Hier findet ihr alle Infos zur neuen Erweiterung The War Within.

Wie sieht‘s aus mit Loot? Genau diese Info fehlt noch. Bisher ist der Raidfinder, oder „LFR“, die niedrigste Schwierigkeit für Schlachtzüge mit dem geringsten Item-Level an Loot. Wie viel Beute ihr aus dem Story-Modus ziehen könnt und welche Stufe diese haben wird, wissen wir noch nicht.

Der Story-Modus ist vor allem dazu gedacht, die Geschichte von WoW zu erzählen. Viele wichtige Kern-Infos seien in Schlachtzügen versteckt, heißt es seitens Blizzard. Wer den LFR nicht besuchen will und nicht genug Mitspieler findet, bekommt also nicht alles mit.

Im offiziellen Forum schreibt Entwickler Limestone:

Viele der epischsten Momente der Story wurden in Dungeons und Raids erzählt. […] Mit der Story-Schwierigkeit im Nerub-Ar-Palast ist unser Ziel, Spielern einen Weg zu eröffnen, den epischen Höhepunkt der Story um Azj-Kahet zu sehen, wenn sie ihn sonst nicht gesehen hätten. Die Schwierigkeit ist für eine private Party zwischen 1-5 Spielern gedacht und erlaubt es Spielern, gegen Königin Ansurek anzutreten, ohne die Hilfe von Mitspielern oder Anhängern.

Der Modus soll als letztes Kapitel der Story dienen, kann aber beliebig oft wiederholt werden und zusammen mit dem letzten LFR-Flügel des Raids erscheinen.

„Entfernt den LFR einfach“

Bei den Spielern kommt die Entscheidung, einen Story-Modus einzuführen, ausgesprochen gut an. In einem Thread auf Reddit loben die Nutzer die Möglichkeit, Texte und Cutscenes erleben zu können, ohne dafür wirklich raiden zu müssen.

Insbesondere, dass man alleine rein könnte, sei hervorragend: So werde man nicht aus einem Kampf ausgeschlossen, wenn mal wieder ein Ungeduldiger zu früh in den Bossraum rennt. Andere hätten gerne die Möglichkeit, Mechaniken für sich zu lernen, um sie später zu beherrschen.

Im Thread schlagen einige Fans sogar vor, mit diesem neuen Modus einfach den LFR komplett zu ersetzen.

Im Moment sei der Schlachtzugsfinder ohnehin nicht dazu da, wirklich soziale Interaktion zu fördern und etliche Spieler nutzen ihn, um einfach die Story zu erleben. Der Story-Modus, so wie er vorgestellt wurde, sei für so etwas besser.

Wie Blizzard erklärt, waren die Follower Dungeons das erste Experiment mit Instanzen, die ihr allein bestreiten könnt. Mit dem Story-Modus soll das nun weitergeführt werden. Bereits beim ersten Anspielen von The War Within hat MeinMMO-Redakteur und MMORPG-Experte Karsten Scholz bemerkt, dass sich WoW von klassischen MMORPG-Systemen weg entwickelt: The War Within angespielt – Auf der vergeblichen Suche nach der MMORPG-DNA.