WoW Shadowlands: Deine Stimme zählt! Pakt wählen & Gaming-PC gewinnen

Passend zum Release von WoW Shadowlands wollen wir von dir wissen, welchem Pakt du die Treue schwörst.

Der Release von World of Warcraft: Shadowlands findet nun am 24. November 2020 statt. Die achte Erweiterung von WoW bietet wieder einmal eine Vielzahl an neuen Features. Die Schattenlande werden von vier Pakten beherrscht, welchen du bereits beim Leveln begegnest. Auf Stufe 60 angekommen, musst du einem von ihnen die Treue schwören.

Diese Pakte erwarten dich:

Kyrianer (Zone Bastion)

Nekrolords (Zone Maldraxxus)

Nachtfae (Zone Ardenwald)

Venthyr (Zone Revendreth)

Es liegt an dir den Pakten zu helfen das Gleichgewicht der Schattenlande wiederherzustellen. Dieses wurde durch Sylvanas Taten und ihrer Zusammenarbeit mit dem Kerkermeister verheerend gestört. Eine epische Kampagne voller Dramen und Überraschungen erwartet dich.

Doch welchem Pakt schwörst du die ewige Treue? Nicht nur im Spiel hat deine Stimme für deinen Pakt eine große Auswirkung. In WoW Shadowlands bestimmt die Wahl deines Paktes, welche besondere Pakt- und welche Klassenfähigkeit du erhältst. Zudem bestimmt deine Paktzugehörigkeit das Sanktum, in dem dein Charakter seine neue Heimat in den Schattenlanden findet.



Mit deiner Stimme sorgst du dafür, dass der Hauptpreis mit immer mächtigerer Hardware bestückt wird. Und: Mit deiner Stimme nimmst du an unserem Gewinnspiel für WoW Shadowlands teil.

Wähle deinen WoW-Pakt und gewinne einen Gaming-PC!

Gewinne mit deiner Stimme großartige Preise

So funktioniert das Gewinnspiel: Gib einfach deine Stimme für deinen Pakt ab und fülle das Formular aus, um deine Stimme in den Gewinnspieltopf zu werfen. Jede Stimme trägt zudem dazu Teil, dass der Hauptpreis immer besser wird. Schlussendlich können im Optimalfall somit drei Gaming-PCs unter allen Teilnehmern verlost werden. Zusätzlich gibt es jede Woche einen weiteren Preis zu gewinnen, den wir unter allen Teilnehmern der Woche verlosen. Du kannst also jede Woche einmal für deinen Pakt abstimmen und somit an der Zusatzverlosung teilnehmen.

Deine Stimme für den Hauptgewinn! Sorge mit deiner Stimme dafür, dass am Ende ein absoluter Highend-Gaming-PC als Gewinn zur Verfügung steht. Was dich beim ersten Gewinn-PC erwartet, verraten wir bereits. Zudem geben wir einen kleinen Vorgeschmack auf das, was der zweite Gaming-PC zu bieten hat. Das Gute ist, dass jede weitere Stufe einen weiteren Gaming-PC als Gewinn hervorbringt, und damit mehr zu gewinnende Hauptpreise zur Verfügung stehen. Macht also fleißig mit, und erhöht die Gewinnchancen für alle!

Diese Hardware erwartet dich beim Gaming-PC der Stufe 1:

Grafikkarte: AMD ASUS ROG Strix 5700 XT OC

CPU: AMD Ryzen 5 5600X

Lüfter: be quiet! Pure Rock 2

Mainboard: ASUS B450 TUF-PLUS Gaming

RAM: 16 GB DDR4-3200 Corsair Vengeance

Netzteil: 600 Watt BoostBoxx

Gehäuse: Corsair Carbide 275R

Festplatte: Kingston A2000 1 TB

Windows 10 Home

Diese Hardware erwartet dich beim Gaming-PC der Stufe 2:

Grafikkarte: AMD ???

CPU: AMD Ryzen ???

Lüfter: Corsair H100i Pro RGB Wasserkühlung

Mainboard: ASUS ROG Strix ???

RAM: ???

Netzteil: ???

Gehäuse: ???

Festplatte: ???

Windows 10 Home

Alles, was du zu WoW Shadowlands wissen musst

Neben den Pakten gibt es bei WoW Shadowlands noch weitere neue Features wie den endlosen Dungeon Torghast oder das neue Seelenband-System mit Medien und herstellbare Legendäre-Rüstungsgegenstände. Damit du keine Neuerung verpasst, haben wir dir alles, was du zu WoW Shadowlands wissen musst, zusammengetragen.



