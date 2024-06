WoW: Season 4 wurde gerade deutlich nerviger – Denn Blizzard hat was „vergessen“

Raid-Fans in World of Warcraft sind unzufrieden. Denn eigentlich sollte es ab jetzt Freiheit geben – aber Blizzard hat da etwas geändert.

Auch wenn in World of Warcraft sehr viele gerade vor allem in WoW Remix: Mists of Pandaria rumhängen, läuft in Dragonflight die Saison 4. Die finale Saison der Erweiterung lockt mit erweckten Raids und neuen Herausforderungen – und sollte eigentlich ab heute (05.06.2024) mehr Freiheit bieten.

Aber das ist nicht der Fall, denn die wöchentliche Rotation der Raids bleibt bestehen. Sehr zum Unmut mancher Fans.

Was wurde angekündigt? Eigentlich war der ursprüngliche Plan, dass die drei Raids von Dragonflight nur in den ersten sechs Wochen einer festen Rotation folgen sollten. Danach war angedacht, dass die Raids alle gleichzeitig in einem „erweckten“ Zustand verfügbar sind und Raid-Gruppen frei auswählen können, welche Raids sie in dieser Woche angehen wollen.

Was hat Blizzard nun gesagt? Mit dem Ende der wöchentlichen Wartungsarbeiten haben einige Spielerinnen und Spieler rasch festgestellt, dass die Rotation noch immer aktiv ist – nun ist wieder lediglich das Gewölbe der Inkarnationen aktiv. Doch im offiziellen WoW-Forum meldete sich Community Manager Kaivax zu Wort und erklärte:

Wir haben den Ablauf noch einmal überprüft und können bestätigen, dass die 1-Raid-pro-Woche-Rotation beabsichtigt ist für den Rest von Patch 10.2.7. Mit dem Launch des Pre-Expansion-Patches für The War Within sind dann alle drei Raids gleichzeitig erweckt.

Wann der Pre-Expansion-Patch live geht, ist bislang nicht bekannt. Viele vermuten allerdings, dass das ungefähr mit dem Ende von WoW Remix einhergehen wird. Das wäre dann Mitte bis Ende August.

So reagiert die Community: Obwohl es für viele enttäuschend ist, dass Blizzard von dem ursprünglichen Plan abgewichen ist, wird die Änderung durchaus kontrovers diskutiert.

Einerseits gibt es viele, die sich mehr Freiheit gewünscht hätten. Sie möchten jede Woche selbst aussuchen, welchen der Raids sie besuchen. Sie hätten damit mehr und leichteren Zugang zu verschiedenen Aufwert-Abzeichen, ohne auf „Mythisch+“ angewiesen zu sein.

Andererseits wird die Änderung auch begrüßt. Denn viele sind überzeugt, dass es viel Druck erzeugt hätte, wenn alle Raids permanent gleichzeitig aktiv sind. Raidgilden könnten es leicht als Notwendigkeit ansehen, dann auch alle drei Raids in jeder Woche zu bewältigen – was einer großen Zeitinvestition gleichkommen würde.

So gibt es aktuell Vor- und Nachteile dieser Entscheidung. Einig sind sich jedoch die meisten, dass Blizzard dies im Vorfeld hätte besser kommunizieren müssen. Das wurde wohl schlicht übersehen. Immerhin gibt es ein Trostpflaster, denn die Beta von WoW: The War Within startet und dürfte wohl für die notwendige Ablenkung sorgen.