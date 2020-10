WoW Shadowlands: Login-Probleme trüben Start von Patch 9.0

Patch 9.0 von World of Warcraft startet mit Problemen. Viele Spieler können nicht einloggen oder werden direkt wieder aus dem Spiel geworfen. Fehler 51900123 spielt eine Rolle.

Seit einigen Stunden ist der Patch 9.0 in World of Warcraft live. Der große Pre-Patch zur kommenden Erweiterung Shadowlands brachte zahlreiche Neuerungen, aber auch gleich eine ganze Menge Probleme mit sich. Viele Spieler beschweren sich darüber, dass sie gar nicht spielen können.

Was ist los? In WoW war heute, am 14. Oktober, der berühmt-berüchtigte Patch-Tag. Die alte Weisheit „Never play on patch day“ scheint sich auch dieses Mal wieder zu bewahrheiten, denn es gibt schon Probleme beim Einloggen. Immer wieder gibt es Verbindungsabbrüche und Spieler werden vom Server gekickt. Wer im Spiel ist und sich ausloggt, kann womöglich nicht wieder einloggen.

Da trauern die Helden – Einloggen können gerade nicht alle.

Die Probleme äußern sich so:

Der Login ist gar nicht erst möglich. Das Spiel kann keine Verbindung herstellen.

Der Fehler 51900319 erscheint. Das ist nur ein anderer Begriff dafür, dass die Verbindung zum Server fehlgeschlagen ist.

Beim Einloggen mit einem Charakter bleibt der Ladebildschirm „unendlich“ lange. Nach mehreren Minuten wird die Verbindung getrennt.

Beim Spielen kommt es zu langen Lags und Standbildern. Manchmal geht es danach weiter, manchmal bricht die Verbindung zum Spiel ab.

Allerdings haben nicht alle Spieler diese Probleme. Viele können auch ganz normal zocken und erkunden gerade, was Patch 9.0 so alles zu bieten hat.

Was macht Blizzard? Blizzard hat bereits auf das Problem reagiert. Über Twitter teilte man mit, dass die Probleme ergründet werden, die zum gescheiterten Login führen. Für gewöhnlich halten solche Probleme nur wenige Stunden an, bevor entsprechende Fehler behoben wurden.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Wir informieren euch, sobald das Problem behoben wurde.

Und was ist mit den LUA-Fehlern? Solltet ihr einloggen können und verschiedene LUA-Fehlermeldungen bekommen, liegt das nicht grundsätzlich an WoW. In dem Fall sind vermutlich mehrere eurer Interface-Add-ons veraltet und lösen deshalb Probleme und Fehler aus, die sich auf das Spiel auswirken können. Es wird empfohlen, sämtliche Add-ons auf den neusten Stand zu bringen.

Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte die Add-ons vorläufig komplett abschalten, um Fehler dadurch auszuschließen.

Habt ihr auch Probleme beim Login? Oder läuft bei euch alles wie geschmiert und ihr erledigt bereits die Checkliste?