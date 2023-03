WoW: Der Onyxsockelring – So bekommt ihr ab jetzt euren „Best in Slot“-Ring

Ein neuer Ring in World of Warcraft ist für viele Speccs das Non-plus-Ultra. Wir verraten, wie ihr an den Ring kommt und ihn verbessert.

Patch 10.0.7 von World of Warcraft ist live und damit auch die Möglichkeit, sich einen neuen, sehr mächtige Ring zu verdienen. Der Onyxsockelring („Onyx annulet“) dürfte für die meisten Klassen und Spezialisierungen der „Best in Slot“-Ring sein, zumindest bis zum Start von Patch 10.1 Glut von Neltharion. Wir verraten euch, wie ihr den Ring bekommt und ihn mit Effekten ausstattet, die euch nützen.

Was ist das für ein Ring? Auf den ersten Blick mag der epische Ring schwach wirken, denn er hat lediglich Ausdauer als Wert und ansonsten drei Sockelplätze. Diese Plätze lassen sich allerdings nicht mit gewöhnlichen Edelsteinen vom Juwelenschleifer befüllen, sondern brauchen ganz besondere „urtümliche Steine“.

Diese Juwelen haben eine Vielzahl von Effekten und reichen von Damage-Proccs über Heilung bis hin zu einer Erhöhung der Tertiär-Werte. Da sich immer drei Sockel miteinander kombinieren lassen, könnt ihr zahlreiche unterschiedliche Kombinationen erzielen.

Wo bekommt man den Onyxsockelring? Wenn ihr im Verlauf der Story das erste Mal in die Gewölbe von Zskera vordringt, findet ihr unweigerlich den „ungewöhnlichen Ring“ auf dem Boden, der eine Quest startet. Nehmt sie einfach an, um am Ende den Onyxsockelring zu erhalten.

Im Gewölbe findet ihr den Ring fast sofort.

Was für Effekte gibt es? Insgesamt gibt es rund 20 verschiedene Effekte:

Cold Frost Stone: Ihr erhaltet alle 20 Sekunden Rüstung, absorbiert Schaden und verlangsamt Nahkämpfer.

Deluging Water Stone: Fähigkeiten können Verbündete mit regenerativem Wasser tränken, das sie über Zeit heilt.

Desirous Blood Stone: Das Verursachen von Schaden kann dem Gegner Lebenspunkte entziehen, was ihm Schattenschaden zufügt und euch heilt.

Echoing Thunder Stone: Wenn ihr euch bewegt, baut ihr elektrische Ladung auf, die eure nächste Schadensfähigkeit um zusätzlichen Naturschaden verstärkt.

Entropic Fel Stone: Der Feuerschaden eurer anderen urtümlichen Steine ist um 60 % erhöht und verursacht stattdessen Chaosschaden.

Exuding Steam Stone: Das Erhalten von Heilung kann Dampf ausstoßen, der euch selbst und zwei Verbündete in der Nähe heilt.

Flame Licked Stone: Das Verursachen von Schaden kann den Gegner in Brand stecken, der dann Feuerschaden über Zeit erleidet.

Freezing Ice Stone: Das Verursachen von Schaden kann Gegner unterkühlen, wodurch sie Frostschaden erleiden und verlangsamt werden.

Gleaming Iron Stone: Wenn ihr für 3 Sekunden stillsteht, wird eure Entschlossenheit gestärkt, was eure Rüstung und den Schaden automatischer Angriffe erhöht.

Harmonic Music Stone: Den Kampf zu betreten erhöht die Tertiärwerte von euch und 4 Verbündeten in der nähe.

Humming Arcane Stone: Das Verursachen von Schaden kann ein arkanes Geschoss für jede Magieart abfeuern, die ihr in den letzten 20 Sekunden benutzt habt.

Indomitable Earth Stone: Das Erleiden von Schaden kann Euch mit Erde abschirmen, wodurch ihr Schaden absorbiert.

Necromantic Death Stone: In der Nähe einer Leiche werden die Effekte der Blood-, Cold- und Pestilent-Steine ausgelöst.

Obscure Pastel Stone: Zauber und Fähigkeiten haben eine Chance, den Effekt eines zufälligen Steins auszulösen.

Pestilent Plague Stone: Das Verursachen von Schaden kann das Ziel mit einer Seuche infizieren, die auf andere Feinde überspringt.

Prophetic Twilight Stone: Schadensverursachende Effekte eurer Steine lösen eure Heilungssteine aus und umgekehrt.

Raging Magma Stone: Das Absorbieren von Schaden kann euch in Lava hüllen, die feindlichen Nahkämpfern Feuerschaden zufügt.

Searing Smokey Stone: Erfolgreiche Unterbrechungen lassen euch Rauch ausstoßen, der Feuerschaden an allen Feinden vor euch verursacht.

Shining Obsidian Stone: Wenn ihr von einem urtümlichen Stein ein Schutzschild erhaltet, bebet die Erde und ihr verursacht aufgeteilten Schaden an allen Feinden in der Nähe.

Sparkling Mana Stone: Frost-Effekte eurer urtümlichen Steine regenerieren Mana im Verlauf von 3 Sekunden.

Storm Infused Stone: Kritische Treffer haben eine Chance, euer Ziel und zwei weitere Feinde zu schocken und ihnen so Naturschaden zuzufügen.

Swirling Mojo Stone: In der Nähe einer sterbenden Kreatur zu sein, raubt ihnen einen Teil ihres Mojo und kristallisiert es letztlich.

Wild Spirit Stone: Natur- und Heilungseffekte eurer urtümlichen Steine heilen zusätzlich 5 Verbündete in der Nähe.

Wind Sculpted Stone: Wenn ihr Euch bewegt, ruft ihr den Wind an eure Seite, der eure Bewegungsgeschwindigkeit bis zu 5-mal erhöht.

Wie kommt man an urtümliche Steine? Urtümliche Steine bekommt ihr aus mehreren Events auf der Verbotenen Insel. Dazu gehören:

Das Event „Die Prüfung des Sturms“, das ihr einmal pro Woche erledigen und die entsprechende Kiste öffnen könnt

Die Sturm-Events, die ihr alle paar Stunden auf der Insel erledigt

Das Öffnen von Truhen im Gewölbe und Zskera

Ihr könnt die Steine mehrfach aufwerten, bis euer Ring ein Itemlevel von 424 besitzt. Außerdem könnt ihr ungewollte Steine zermahlen und euch dafür andere Steine kaufen und dabei sogar gezielt auf jene hinarbeiten, die ihr haben wollt.

Die Steine selbst dürfen übrigens nach Belieben ausgetauscht werden – sie werden dabei weder zerstört noch überschrieben, sodass ihr nach Herzenslust experimentieren könnt.

Soll der Ring so stark sein? Ja. Blizzard hat gesagt, dass der Ring mit hoher Wahrscheinlichkeit für viele Spezialisierungen bis zum Beginn der nächsten Saison wohl das Optimum sein wird. Da dieser Zeitraum nach aktuellen Schätzungen aber nur 6 bis 10 Wochen andauert, dürfte das also nicht so dramatisch sein.

Ein paar Spielerinnen und Spieler dürften damit jetzt einige Herausforderungen schaffen, an denen sie zuvor gescheitert sind – bevor es dann mit einem frischen Neustart in die Saison 2 von Dragonflight geht.

Welche Effekte setzt ihr in euren Ring ein? Werdet ihr ihn überhaupt tragen?