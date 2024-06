WoW-Hörspiel „Allimania“ hat ein Remake – Die erste Folge ist da

Das legendäre Hörspiel „Allimania“ zu World of Warcraft wurde neu aufgelegt. Die erste Folge könnt ihr euch anhören und entscheiden: So gut wie das Original?

Für viele WoW-Fans aus dem deutschsprachigen Raum ist ein kleines Stück Nostalgie wiederbelebt worden. Das inzwischen recht alte Hörspiel „Allimania“ bekommt eine Neuauflage. Bei Allimania Reloaded es sich nicht um eine komplett neue Geschichte oder einen Ableger, sondern um eine Neuerzählung der ursprünglichen Story – mit kleinen Änderungen und in modern. Die erste Folge wurde am vergangenen Wochenende veröffentlicht.

WoW hat derweil den Release der neuen Erweiterung mit einem Datum versehen:

Was ist Allimania? Allimania dürfte vor allem bei den älteren Semestern der WoW-Veteranen noch ein Name sein. Das Hörspiel entstand damals begleitend zur „WoW-Nacht“. Es erzählt die Geschichte vom etwas einfältigen Krieger Horst, der mit seiner Gilde „Allimania“ die absurdesten Abenteuer in World of Warcraft erlebt – von Paar-Therapie zwischen Arthas und Illidan und der Nationalhymne der Gnome ist eine Menge geschehen.

Auch wenn die ursprüngliche Geschichte inzwischen etwas in die Jahre gekommen ist, haben viele Fans sie noch in guter Erinnerung und benennen ihre Charaktere häufig nach den Protagonisten. Wenn ihr einen „Horst“, „Dimitri“, „Raul“ oder einer „Uschi“ im Spiel begegnet, dann ist es wahrscheinlich, dass der Grund dafür Allimania ist.

Was ist das für eine Neuauflage? Mit der Neuauflage will Steve „Stevinho“ Krömer die Geschichte noch einmal neu erzählen. Etwas moderner auf das aktuelle Spiel zugeschnitten und mit etwas weniger Fäkalhumor, der besonders in den ersten Teilen des Originals noch recht stark vorkam – und schlicht nicht so gut gealtert ist.

Die erste Folge der Neuauflage könnt ihr euch hier auf YouTube anhören:

So reagiert die Community: Trotz vieler Bedenken im Vorfeld, kam die erste Folge bei den Fans ziemlich gut an. Auf 915 Daumen rauf kommen aktuell nur 34 Daumen runter – was rund 95 % positivem Feedback entspricht (Stand: 10.06.2024, 13:00 Uhr).

In den Kommentaren sagen die Leute dazu:

„Ich finde die Mischung aus Nostalgie und den zeitgemäßen Anpassungen sehr gut getroffen.“ – Lodge86

„Also den Einstieg fand ich sehr schön. Die Qualität ist phänomenal. Mit WoW kann ich nicht mehr viel anfangen, trotzdem wurden schöne Erinnerungen wach. Danke, Steve, tolle Arbeit.“ – unclemac8088

„Es ist noch ein wenig komisch mit den neuen Stimmen, aber man merkt, dass es so gut wie möglich an das Original herankommen soll. :)“ – migarlp28

Stevinho selbst scheint mit dem positiven Feedback sehr glücklich zu sein und schreibt:

Unfassbares Feedback nach dem Release des ersten Teils von [Allimania Reloaded]. Der absolute Wahnsinn, was da gerade abgeht. Ihr wisst gar nicht, wie viel mir das bedeutet und wie glücklich mich das alles macht. Genau sowas habe ich gebraucht. Danke für alles, Ihr wunderbaren Allimaniacs!

Cortyn meint: Die ersten paar Minuten war ich durchaus skeptisch, glaube aber, dass die neue Allimania-Variante durchweg ziemlich gut ist – zumindest die erste Folge. Es braucht sicher einige Zeit, um sich an die neuen Sprecher zu gewonnen, aber die machen ihre Sache mehr als solide. Es hat noch immer den Charme der ursprünglichen Variante und fühlt sich doch frisch an. So passt es auch gut in die neue Zeit von World of Warcraft: The War Within.

Es bleibt zu hoffen, dass auch die anderen Teile da mithalten können.

Wie findet ihr die Neuauflage bisher? Hat sie euch gefallen? Oder vermisst ihr etwas?