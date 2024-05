WoW-Spieler geht die eigene Community an: „Nichts ist jemals gut genug für euch“

In den letzten Tagen geht es in World of Warcraft heiß her. Ein ganz neuer Spielmodus begeistert viele – doch es gibt eine laute Minderheit.

Mit WoW Remix: Mists of Pandaria tummeln sich gerade viele Spielerinnen und Spieler von World of Warcraft in einem alternativen Spielmodus und haben Spaß. Doch wenn man in die Foren oder die sozialen Medien schaut, dann fallen vor allem negative Beiträge auf. Große Aufreger waren die „Frog Farmer“ und verschiedene Exploit-Methoden, die Blizzard nach und nach behebt – und dann heißt es „Fun detected“ und das Beheben der Exploits ist auch nicht korrekt.

Ein Spieler hat über das Verhalten der Community gestrichen die Schnauze voll und macht seinem Unmut Luft.

Was wurde gesagt? Im Beitrag „Der Blizzard-Präsident hat recht“ im Subreddit von WoW, bezieht sich Adventurous_Radio_90 auf eine alte Aussage von Mike Ybarra, dass Spieler einfach niemals genug bekommen können. Er wendet dieses Zitat auf WoW Remix und die Kommentare in den letzten Tagen an:

Alles was Leute machen ist rumweinen. Nichts ist jemals gut genug. Ein neuer Spielmodus wird veröffentlicht, bei dem man nicht mehr all diese coolen Transmogs und Mounts farmen muss? Mit weniger nervigem Ruf-Grind, keinem komplizierten Sammel-System für Berufe und nur einer Währung anstelle von 10 Währungen. „Nun, ja, aber aber das ist sinnlos, wenn du das alles mit Frosch-Farmen tun kannst.“ Dann nimmt man das Frosch-Farmen weg: „Hey, nicht fair! Ich konnte keine Frösche farmen, also sind andere Leute jetzt besser als ich, weil sie es tun konnten.“ Dann dreht man die Werte von denen zurück, die Frösche gefarmt haben und gibt den anderen 40k Bronze: „Nun, ja, aber die Frosch-Farmer haben auch viel Bronze gemacht und damit ihre Items aufgewertet.“ Ich weiß, dass das Spiel nicht perfekt ist, aber da ist doch ganz klar das Bemühen auf Seiten der Entwickler. Ehrlich, wenn ihr keinen Spaß am Spiel habt, dann zieht nicht die ganze Community runter, die Spaß daran hat und findet stattdessen ein anderes Spiel. Es gibt buchstäblich Tausende zur Auswahl.

So reagiert die Community: Der ganze Beitrag bekam viel Zuspruch. Mehr als 4.000 Upvotes sprechen eine klare Sprache – wenngleich nur 73 % der Bewertungen Upvotes sind. Demnach gefällt gut einem Viertel der Kommentar nicht. Aber das dürften wohl genau die Leute sein, die sich angesprochen fühlen sollen.

Dazu schreibt kwaziiman und meint, dass er derlei Stimmen schon beim vorherigen Event bemerkt habe:

Ich habe das schon bemerkt, als die Leute über Plunderstorm gemeckert haben. Man hätte keinen Spielmodus erstellen können, der noch optionaler ist. Es hat dich buchstäblich überhaupt nicht in irgendeiner Weise beeinflusst, wenn du es nicht spielen wolltest. Außer du wolltest unbedingt ein Papagai-Mount, dessen Modell nicht mal einzigartig war und eine Piratenrüstung, davon ab gab es keine großen Belohnungen. Wenn du es magst: Super, wenn du es hasst: Auch super.

Etwas treffender fasst Oni_K die ganze Situation in den letzten Wochen zusammen:

„Ich habe vor kurzer Zeit wieder ein Abo abgeschlossen und die eine Sache, die ich über das Spiel vergessen hatte, war wie sehr die Spieler selbst es hassen.“

Immerhin gibt es auch positive Kommentare, die deutlich hervorheben, wie gut Remix bei einigen ankommt. Fast 3.000 Upvotes bekam der Kommentar von tigerofsanpedro:

Vielleicht waren meine Erwartungen niedrig.

Ich level eine neue Klasse sehr schnell.

Ich kann eine Erweiterung nochmal erleben, die ich vermisst habe und genieße das sehr.

Ich bekomme Mounts und Transmogs quasi umsonst und ich muss nicht mal alte Instanzen oder Raids alleine farmen.

Alles, was ich mache, fühlt sich belohnend an.

Und ja, es gibt Probleme, aber sie werden vermutlich daran arbeiten und es später noch besser machen.

Ich bin mit allem davon zufrieden.

Das ist der aktuelle Zustand: Normalerweise gibt es bei World of Warcraft zwischen dem Ende einer Erweiterung und dem Start der nächsten Erweiterung immer eine recht lange Content-Dürre. Mit Dragonflight haben die Entwickler hier neue Dinge ausprobiert. Es gibt eine neue PvE-Saison und sogar einen neuen Patch mit der ersten Questreihe zu The War Within. Gleichzeitig testen die Entwickler mehrere komplett neue Spielmodi wie „Plunderstorm“ oder eben „WoW Remix“.

Dennoch scheint ein Teil der Community auch damit nicht zufrieden, sodass manch einer die Vermutung aufstellt: „Höchstens eine ganze Erweiterung zwischen zwei Erweiterungen würde sie zufriedenstellen. Und vermutlich hätten sie selbst dann noch etwas zu meckern.“

Wie ist euer Eindruck von WoW Remix: Mists of Pandaria – vorausgesetzt, ihr spielt es überhaupt?