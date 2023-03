Nach 5 Jahren entfernt WoW endlich die dümmste Sache, mit der man neue Spieler vergrault hat

Neulinge in World of Warcraft wurden auf Stufe 30 schikaniert und um ihr Gold betrogen. Das wird nun endlich beseitigt und dürfte den Frust deutlich mildern.

Neue Spieler in World of Warcraft müssen einiges ertragen, das bei anderen MMORPGs sofort ein Grund wäre, das Spiel fallen zu lassen. Ihnen wird an einer Stelle buchstäblich das Gold aus der Tasche gezogen für etwas, das sie sonst gar nicht gekauft hätten. Es wurde Zeit, dass Blizzard das behebt – und endlich mit Patch 10.1 Glut von Neltharion beseitigt.

Was ändert Blizzard? Mit dem nächsten großen Update (Patch 10.1) entfernt Blizzard endlich die Einschränkungen für das Fliegen in Battle for Azeroth, also Kul Tiras und Zandalar. Bisher ist es notwendig, dafür einen Pfadfinder-Erfolg abzuschließen. Nach dem Release von Patch 10.1 entfällt diese Voraussetzung dauerhaft. Es genügt dann der Kauf der Reit-Fähigkeit, um auf Kul Tiras und Zandalar fliegen und das Questen deutlich rascher bewältigen zu können.

Warum ist das überhaupt ein Problem? Neue Spieler werden von World of Warcraft dazu „gezwungen“ ihren ersten Charakter in Battle for Azeroth zu leveln. Das ist die rundeste Spielerfahrung und bietet eine solide Story mit modernen Quests, um schnell auf Stufe 60 zu kommen und dann auf die Dracheninseln zu reisen. Spätere Charaktere können dann mittels der Chromie-Zeit in jeder anderen Erweiterung leveln – aber der erste Held muss nach Battle for Azeroth.

Während neue Spieler also auf Kul Tiras und Zandalar leveln, bekommen sie alle 10 Stufen eine Quest, um zum Reitlehrer zurückzukehren und jeweils eine bessere Stufe des Reitens zu erlernen.

Besonders Stufe 30 ist dabei ein wichtiger Moment, denn den Helden wird versprochen, dass sie künftig auf Flugreittieren durch die Lüfte reiten können. Das Lernen dieser Fähigkeit ist für einen frischen Level-30-Charakter recht teuer (knapp 300 Gold) und dürfte so ziemlich das ganze Gold verschlingen, das dieser Charakter besitzt.

Umso frustrierender war es dann, nach dem Kauf der Flugfähigkeit nach Kul Tiras oder Zandalar zurückzukehren, nur um festzustellen, dass die Flugfähigkeit dort nicht verwendet werden kann. Denn wer in „Battle for Azeroth“ fliegen will, muss dafür erst einen sehr langen Pfadfinder-Erfolg abschließen. Dieser Erfolg ist so langwierig, dass neue Spieler ihn erst zu einem Zeitpunkt bekommen können, an dem sie diese Gebiete längst hinter sich gelassen hatten.

Schlimmer noch, WoW verrät nicht einmal klar, warum ein Charakter trotz Erwerb der Fähigkeit nicht fliegen kann. Neue Spieler fühlen sich um all ihr Gold betrogen und verwirrt. Gerade im „Neuling“-Channel gibt es immer wieder verwirrte und dann wütende Fragen, was denn da vorgefallen ist.

Oder um es kurz zu machen: WoW fordert neue Spieler dazu auf, ihr ganzes Gold in eine Flugfähigkeit zu stecken, die sie dann gar nicht an dem Ort verwenden können, an dem sie spielen.

Es wurde Zeit, dass das endlich der Vergangenheit angehört.