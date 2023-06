WoW Classic: Fieser Schurke lockt Spieler in den Tod, indem er eine Fähigkeit kreativ nutzt

In MMORPGs gibt es immer mal Leute, die andere Spieler trollen. Einer hat in World of Warcraft eine Fähigkeit benutzt, die eigentlich für den PvE-Modus gedacht ist und damit zahlreiche Spieler in den Tod gelockt.

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, andere Spieler in MMORPGs zu necken. Die einen nutzen dafür Emotes oder den Chat. Andere bringen Spieler dazu, sich in Fische zu verwandeln.

Der WoW-Spieler Zipprian hat am 12. Juni ein Video auf YouTube hochgeladen, in dem er World of Warcraft spielt und dort andere Spieler im PvP-Modus trollt.

Dafür nutzt er eine Fähigkeit, mit der er im PvE-Modus Feinde ablenken und verwirren kann. Im PvP-Modus bringt er allerdings andere Spieler dazu, sich von einer Plattform zu stürzen.

Wie hat er das geschafft? Zipprian spielt in WoW einen Schurken mit dem Namen „Dribblyfart“. In dem Video steht er auf einer Plattform und macht sich immer wieder unsichtbar. Dadurch bemerken ihn die anderen Spieler, die an ihm vorbeireiten, nicht.

Doch bevor sie ihn bemerken könnten, wendet er eine Ablenkungsmanöver-Fähigkeit an, die er auf einen Bereich setzt, durch den die Spieler reiten. Daraufhin verlieren sie die Kontrolle über ihre Reittiere und stürzen sich von der Plattform in die Tiefe.

Das Video endet mit einem Spieler, der der Attacke anscheinend widerstehen kann. Das finden mehrere Nutzer auf YouTube besonders witzig an dem Video.

„Auf einem Hardcore-Server wäre der emotionale Schaden über 9.000“

Wie reagiert die YouTube-Community? Bei den meisten hat das Video anscheinend für Lacher gesorgt. Grogritark schreibt: „Großartig, witziges Video. Wir brauchen mehr Content wie diesen.“ Andere schreiben, sie mussten „lachen wie ein Kleinkind.“

lordtesla9538 schreibt: „Die wichtigste Regel von WoW Classic: Egal wo du bist, es wartet immer ein untoter Schurke auf dich.“ Und mattieonutube273 schreibt: „Das ist, was es bedeutet, ein Schurke zu sein.“

Andere bringen den Vorschlag, das auf einem Hardcore-PvP-Server in WoW machen zu müssen. janschaffstall8261 schreibt: „Stell dir vor, jemand macht das auf einem Hardcore-Server. Emotionaler Schaden über 9.000.“

Warum wäre das besonders ärgerlich? Im Hardcore-Modus hat jeder Charakter nur ein Leben. Sollte ein Held auf dem Weg zu Stufe 60 sterben, gilt die Challenge als gescheitert. Das ist in WoW Classic ziemlich aufwendig, denn die Level-Phase dauert häufig mehrere Wochen.

