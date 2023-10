WoW Classic: Hunderte HC-Charaktere stürzen sich in den permanenten Tod – Das steckt dahinter

In WoW Classic gibt es auf einigen Realms nun kollektives Massensterben. Aber was steckt dahinter? Der Grund ist wie so oft: Gier.

In World of Warcraft Classic ist alles ein wenig ernster – vor allem bei der „Hardcore“-Variante des Spiels, wo jeder Charakter nur ein einziges Leben verfügt. Doch in verschiedenen Streams oder einfach mit etwas Glück auf unterschiedlichen Realms, lassen sich kuriose Dinge erleben.

Offenbar springen viele Charaktere vollkommen bewusst in den Tod und ruinieren sich damit ihren Charakter – das sorgt für Fragen. Doch dabei handelt es sich nicht, wie oft angenommen, um eine Protestaktion – sondern um ein ganz besonders tödliches Spiel.

Was passiert auf Classic-Realms? Von außen betrachtet ist es ein bizarrer Anblick. Hunderte Spieler versammeln sich am Fuße eines Berges und schauen voller Erwartung hinauf, während sich oben mehrere Charaktere versammeln und den Fahrstuhl betreten Der Reihe nach springen sie dann in die Tiefe – und viele von ihnen sterben. Die Charaktere sind dauerhaft besiegt, ein zweites Leben gibt es nicht.

Warum machen die Spieler das? Der Grund für diese Sprünge ist in den meisten Fällen ein Wettbewerb. Ein großes Treffen bei einem Fahrstuhl, etwa beim Lift in das Gebiet „Tausend Nadeln“. Dort versammeln sich Schaulustige und Teilnehmer. Ein Spieler hat in der Regel einen Goldbetrag ausgelost, um den die anderen dann spielen.

Ziel des Spiels: Rechtzeitig vom Fahrstuhl abspringen, sodass man mit möglichst wenig Lebenspunkte auf dem Boden aufschlägt, aber nicht stirbt. Wer mit den wenigsten Lebenspunkten landet, bekommt dann den Goldbetrag.

Spannend ist, dass an solchen Events auch immer einige Charaktere teilnehmen, die bereits Stufe 60 erreicht haben. Die gehen damit „aufs Ganze“ und riskieren es so, dass ihr Charakter für immer erledigt ist – denn der Tod ist permanent.

Was haltet ihr von dieser Aktion? Eine lustige Sache oder ist es verrückt, einem hohen Charakter so ein Risiko auszusetzen?

Der „Sprung in den Tod“ wurde damals auch als Protestsymbol genutzt, als einer der größten Privatserver von World of Warcraft schloss.