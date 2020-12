WoW Classic oder "Vanilla" ist das World of Warcraft, mit dem alles anfing. Bevor es Addons wie The Burning Crusade oder Wrath of the Lich King gab, gab es Clas...

Achtet also stets darauf, welche Addons ihr installiert oder welche Codes ihr von Fremden annehmt. Gerade bei der Verwendung von Makros sollte man stets selbst prüfen, was genau das Makro macht oder wie ein Addon funktioniert. Wenn ihr euch nicht sicher seid, dann installiert und verwendet es nicht – denn sonst kann es zu solchen Vorfällen kommen.

Wie war das möglich? Eigentlich sind Post-Funktionen in WeakAuras geblockt, doch der Betrüger hat eine Lücke im Code ausgenutzt, um das trotzdem zu erreichen. Die Entwickler des Addons sind bereits informiert und haben schon eine neue Version veröffentlicht, die bald auch in den großen Addon-Datenbanken landet.

Genau hier schlug der Betrüger dann zu: Die importierte WeakAura nutzte eine Lücke und sorgte dafür, dass der Streamer automatisiert all sein Gold – fast 30.000 – an den Betrüger schickte. Innerhalb von 2 Sekunden war das Gold futsch und der Betrüger mit seiner Beute offline.

Was ist passiert? Der Streamer DragonauTV hat sich von einem seiner Zuschauer eine WeakAura geben lassen. Diese sollte ihm nützliche Informationen zu einem Dungeon anzeigen lassen. Ohne zu überprüfen, worum es sich dabei handelt, importierte DragonauTV den Code und lud ihn in sein Spiel.

Verschiedene Einstellungen für WeakAuras kann man einfach an andere Spieler weiterreichen – das ist in der Community auch ganz normal. Viele vertrauen daher leichtfertig dem Code von anderen Spielern, ohne ihn zu überprüfen.

In World of Warcraft Classic sind 30.000 Gold eine ganze Stange Geld. Das ist genug für viele epische Reittiere und dürfte auch für den Start in The Burning Crusade Classic ein nettes Sümmchen sein. Umso schlimmer, wenn man das ganze Gold durch einen fiesen Trick verliert. Das ist dem Streamer DragonauTV passiert, der nun ohne Gold dasteht, weil er die WeakAura eines Betrügers importiert hat.

