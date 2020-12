Wild Rift: So bekommt ihr Darius und Draven kostenlos

In League of Legends: Wild Rift erschienen am 7. Dezember zwei neue Champions, die Brüder Darius und Draven. Diese könnt ihr euch kostenlos über Missionen verdienen. Wir von MeinMMO verraten euch, wie das geht.

Der vollständige Release von LoL: Wild Rift ist erst für 2021 geplant, doch in Europa ist die Beta der LoL-Mobile-Version bereits jetzt verfügbar. Spieler können sich also ab sofort in das Free2Play-Abenteuer stürzen.

Mittlerweile ist auch schon ein neues, großes Update verfügbar. Und in Patch 1.1 finden sich neben einigen Gameplay-Anpassungen auch neue Champions. Noch vor dem Affenkönig Wukong, der später diesen Monat erscheinen soll, kommen die „Brüder aus Noxus“, Darius und Draven, ins Spiel.

Sie gehören damit zu den aktuell spielbaren 49 Champions in Wild Rift.

Die Brüder erscheinen mit dem neuen Event, das jetzt läuft

Beide kommen mit alternativen Skins ins Spiel:

Akademie-Darius

High Noon-Darius

Kommentator-Draven

Seelenschnitter-Draven

So kriegt ihr Darius oder Draven

Wie gut sind die Champions? In der aktuellen Tier-List in Wild Rift besetzt Darius das A-Tier in der Toplane, während Draven sich im B-Tier der AD-Carry-Liste befindet. Auch wenn beide also nicht unbedingt das Beste vom Besten sind, gibt es ein gutes Argument für sie: Beide Champions könnt ihr euch ohne weitere Kosten sichern.

Allerdings müsst ihr euch für einen der beiden entscheiden. Sowohl Darius als auch Draven sind Teil des Events “ Die Brüder aus Noxus“. Das läuft bis zum 23.12.2020.

Wie läuft das Event? Hier müsst ihr Missionen abschließen, um euch noxianische Accessoires und Comic-Seiten zu sichern, die die Geschichte der Brüder erzählen.

Insgesamt gibt es 12 Belohnungsstufen, die ihr mit dem Abschluss von Missionen freischalten könnt. Bereits auf Stufe 7 kriegt ihr die Championauswahltruhe als Belohnung, aus der ihr euch einen der beiden Champions aussuchen könnt.

Schritt für Schritt schaltet ihr Belohnungen frei

Hier findet ihr alle Aufgaben des Events:

Throwing Power: Spiele 4 Spiele oder gewinne 1 Spiel mit Schützen-Champions (AD-Carrys)

Spiele 4 Spiele oder gewinne 1 Spiel mit Schützen-Champions (AD-Carrys) To the Death: Erreicht 30 Takedowns

Erreicht 30 Takedowns Glorious Execution: Spiele 4 Spiele oder schaff eine Kill Streak mit 4+ Kills in Serie.

Spiele 4 Spiele oder schaff eine Kill Streak mit 4+ Kills in Serie. Do I Entertain You? Zerstört 12 Türme als Team

Zerstört 12 Türme als Team Slice and Dice: Tötet 300 Vasallen als Team, oder töte 150 Vasallen

Tötet 300 Vasallen als Team, oder töte 150 Vasallen Victory Laurels: Gewinne 3 Spiele, oder gewinne 1 Spiel als festes Team aus 5 Spielern

Gewinne 3 Spiele, oder gewinne 1 Spiel als festes Team aus 5 Spielern The Sentencing: Besiegt 3 Barone als Team

Besiegt 3 Barone als Team Cut Down in Their Prime: Besiegt 6 Drachen als Team

Besiegt 6 Drachen als Team Cleave-Ho: Spiele 4 Spiele, oder gewinne ein Spiel mit Krieger-Champions

Spiele 4 Spiele, oder gewinne ein Spiel mit Krieger-Champions Unmatched Power: Verursache 40.000 Schaden bei feindlichen Champions, oder verursache 5.000 Schaden bei feindlichen Champions innerhalb von 5 Sekunden

Verursache 40.000 Schaden bei feindlichen Champions, oder verursache 5.000 Schaden bei feindlichen Champions innerhalb von 5 Sekunden The Might of Hand: Spiele 4 Spiele, oder wirke deine Ultimate 12-mal in einem einzelnen Spiel

Spiele 4 Spiele, oder wirke deine Ultimate 12-mal in einem einzelnen Spiel Brotherly Love: Verdient 200.000 Gold als Team, oder verdiene 40.000 Gold

Wollt ihr sämtliche Belohnungen haben, müsst ihr sie alle abschließen.

Wollt ihr sämtliche Belohnungen haben, müsst ihr sie alle abschließen.