Wie schlecht darf ich in einem MMORPG sein?

Wie viel Spielkönnen schuldet man seinen Mitspielern in einer MMORPG-Gruppe? Erzählt uns, was ihr von den Mitspielern in eurer Gruppe erwartet, wenn ihr mit zufälligen Leuten in einen Dungeon oder Raid reingeht.

Darum geht’s: Stellt euch folgendes Szenario vor:

Ihr habt euch für einen Dungeon oder Raid angemeldet und werdet dort mit zufälligen Spielern in eine Gruppe zusammengeworfen. Und plötzlich beginnt das große Sterben, obwohl alle Spieler in der Gruppe erfahren sind und es keine Neulinge gibt. Ihr kommt nur sehr langsam voran, es werden ständig Fehler gemacht und alle sind genervt.

Dann beginnt einer der Spieler darüber zu meckern, dass die Leute gefälligst ihre Klassen lernen und die Zeit der Gruppe nicht verschwenden sollen. Man sollte sich mit dem Spiel auseinandersetzen, anstatt sich von anderen durchziehen zu lassen.

Worauf ein anderer erwidert, dass ihm niemand zu sagen hat, wie er spielen soll. Es ist sein Account und er kann damit das machen, was er will. Er hat Arbeit, Familie, Freunde und gar keine Zeit, um das Spiel auswendig zu lernen.

Am Ende sind alle frustriert und die Gruppe zerbricht. Jedem von uns, der schon mal über einen längeren Zeitraum ein MMORPG gespielt hat, wird die Situation wohl bekannt vorkommen. Aber wer hat hier eigentlich recht?

MMORPGs spielt man zusammen mit vielen anderen Leuten. Und sie alle haben eigene Vorstellungen davon, wie man spielen sollte.

Das sind die beiden Standpunkte: Die zwei Standpunkte, die sich hier gegenüber stehen, beruhen auf verschiedenen Denkweisen, die in der Gaming-Community vertreten sind. Gerade in großen MMORPGs wie WoW oder Final Fantasy XIV, die von vielen Spielern gespielt werden, scheiden sich daran die Geister.

Die eine Seite sagt:

Ich habe das Recht darauf, so zu spielen, wie ich möchte

Es ist nur ein Spiel, man darf es nicht zu ernst nehmen

Ich habe ein “Real Life” und keine Zeit, mich so genau mit dem Spiel auseinanderzusetzen

Es spielt keine Rolle, ob man einen Inhalt in 10 oder 50 Minuten schafft, solange er geschafft ist

Die andere Seite sagt hingegen:

Ich habe keine Lust faule Leute in Raids und Dungeons auf meinem Buckel zu schleppen

Wenn jemand einen Inhalt legen will, muss er dafür gefälligst auch arbeiten und üben

Man muss auch Rücksicht auf die Zeit anderer Leute nehmen und ihnen nicht zur Last fallen

Spieler, die in einem Inhalt eine bestimmte Leistung nicht erbringen können, haben darin nichts verloren

Wir wollen von euch wissen, welche Position ihr in solchen Situationen vertretet. Wie viel “Spielkönnen” erwartet ihr von euren Mitspielern im Multiplayer? Sollte man so spielen können, wie man will, weil der eigene Spielspaß im Vordergrund steht? Oder sollten die Spieler sich mit dem Spiel auseinandersetzen und anderen nicht zur Last fallen? Schreibt es uns in die Kommentare.