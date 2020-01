Welcher MMO-Bosskampf bleibt euch ewig in Erinnerung?

In MMOs werden die großen Bosskämpfe häufig richtig bombastisch inszeniert. Welche davon haben bei euch den größten Eindruck hinterlassen?

Darum geht’s hier: Wenn wir an die Zeit zurückdenken, die wir in MMOs verbracht haben, dann werden uns die unterschiedlichsten Dinge einfallen. Einen Teil dieser Erinnerungen werden aber definitiv die großen Bosskämpfe einnehmen, die wir zusammen mit Freunden, Gildies oder einfach fremden Leuten bestritten haben.

Wie in anderen Genres auch, spielen die Bosskämpfe in MMOs eine wichtige Rolle. Sie stellen große Hindernisse dar, deren Überwindung uns ein ebenso großes Erfolgserlebnis liefern soll.

Die aktuell besten MMORPGs in 2020 – Welches passt zu mir?

Raids und World-Bosse bilden dabei oft die absolute Spitze der Bosskämpfe in MMOs. Entwickler stecken viel Zeit und Mühe in diese Fights, um sie beeindruckend zu inszenieren. Sie erhalten auch häufig viele knifflige Mechaniken, um die Spieler so richtig ins Schwitzen zu bringen.

Hardcore-Raiding-Gilden, wie etwa Method, sitzen manchmal wochen- und monatelang an den neusten Raids, um den ersten Kill für sich beanspruchen zu können. Tausende Fans schauen ihnen dabei auf Twitch zu.

Aber die Bosskämpfe müssen nicht mal richtig schwer sein, um in Erinnerung zu bleiben.

Vielleicht war der Boss einer euer Lieblingscharaktere im Spiel

oder er war einfach der erste Boss, den ihr alleine gelegt habt

möglicherweise fiel er einem besonders fiesen Bug zum Opfer

oder seine Mechanik war so lustig, dass ihr sie nicht mehr aus dem Kopf bekommt

vielleicht habt ihr mit eurer Gilde wochenlang an dem Kampf gesessen, bis der finale Kill dann kräftig gefeiert wurde

oder es ist der Boss, den ihr bis heute nicht gelegt habt, weil er so verdammt schwer ist

Es kann dafür zahllose Gründe geben, warum ihr einen Kampf nicht aus dem Kopf kriegt.

Also: Wenn ihr an „den besten Bosskampf in einem MMO“ denkt, welcher kommt euch sofort in den Sinn? Warum wird er euch für immer in Erinnerung bleiben? Erzählt mal!