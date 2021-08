Welche Spiele mit dem Koop-Feature spielt ihr am liebsten? Macht mit bei unserer Umfrage und stellt mit uns ein gemeinsames Ranking auf.

Wir von MeinMMO wollen mit euch zusammen ein Ranking der besten Koop-Games erstellen, die aktuell auf dem Markt verfügbar sind. Um das zu machen, haben wir nicht eine, sondern gleich zwei Umfragen aufgestellt, in denen wir die besten und spaßigsten Spiele zusammengefasst haben.

Wie ist die Zusammensetzung der Liste entstanden?

Wir orientierten uns an unseren Listen der besten Koop- und Couch-Koop-Games

Wir nahmen uns außerdem diverse Rankings unserer Kollegen auf anderen Gaming-Seiten zum Rat gezogen

Der Koop-Aspekt der Spiele in der Umfrage sollte für die Spiele zentral sein oder das Spielgefühl deutlich bessern

Die erste Umfrage seht ihr gerade vor euch. Die Zweite ist aber geheim und wird in unserer Redaktion stattfinden. Auch unsere Autoren und Redakteure werden über die 45 Games abstimmen und ihre Favoriten wählen, wodurch dann unser gemeinsames Ranking mit den Lesern entstehen wird.

So wird die Abstimmung ausgewertet: Sobald die Umfrage beendet wurde, wird sie in ein Ranking einfließen. Dabei werden die Umfrageergebnisse der Leser, also euch, mit den Ergebnisse unserer internen Redaktionsumfrage kombiniert und zu einer Top 25 vereint.

Abhängig davon, welchen Platz die verschiedenen Spiele in den beiden Umfragen erreicht haben, erhalten sie verschiedene Menge an Punkten:

Platz 1 erhält 25 Punkte

Platz 2 erhält 24 Punkte

Platz 3 erhält 23 Punkte

etc.

Die Punkte, die sich aus den User- und Redaktionsumfragen ergeben haben, werden zusammengezählt und ergeben dann das finale Ranking der besten Koop-Games.

So könnt ihr abstimmen: Ihr könnt eure Wahl in dem Umfrage-Tool weiter unten treffen. Da sich in unserer Liste viele Games versammelt haben, bekommt ihr von uns satte 10 Stimmen, die ihr vergeben könnt. Ihr könnt also aus den 45 Spielen in der Liste 10 Favoriten wählen.

Stimmt also fleißig ab, haut alle eure 10 Stimmen raus und schreibt uns auch direkt in die Kommentare, was eure liebsten Koop-Spiele sind. Habt ihr vielleicht Geheimntipps oder besondere Games, die in der Liste fehlen? Schreibt sie dazu und sie könnten es als besondere Erwähnungen auf die Liste schaffen.

Viel Spaß beim Abstimmen und wir freuen uns schon auf die Ergebnisse!