Die Lieblings-Armee von Henry Cavill in Warhammer 40.000 ist noch krasser als Space Marines, kommt menschlichen Göttern am nächsten

Jeder, der Warhammer 40.000 kennt, hat auch von Space Marines gehört. Wenn ihr denkt, die seien übertrieben, dann solltet ihr euch das Adeptus Custodes anschauen. Die Leibwächter des Imperators sind nicht mehr nur buchstäbliche Übermenschen, sie sind künstlich erschaffene Götter – und die Armee, der Henry Cavill absolut treu ergeben ist.

Für einen normalen Menschen sind Space Marines schon unbegreiflich stark. Sie bewegen sich schneller, als logisch möglich sein sollte, tragen Rüstungen, die „unverbesserte“ Menschen zerquetschen würden und nehmen Nahrung zu sich, die für Sterbliche giftig wäre.

Allerdings sind sie nicht die ersten Übermenschen, die der Imperator gezüchtet hat. Vor ihnen gab es bereits die Thunder Warriors, Prototypen der Space Marines und die Custodes, die bis heute als die Krone seiner Schöpfung gelten.

Möglicherweise habt ihr schon von ihnen gehört, wenn ihr euch für Henry Cavill interessiert, denn die Custodes sind die Lieblings-Armee des Schauspielers. Er hat mittlerweile sogar einen Grill mit ihrem Wappen.

Custodes bilden die Leibwache des Imperators und stellen selbst die Fähigkeiten der Astartes in den Schatten. Und auch, wenn sie beide vom Imperator erschaffen worden sind, unterscheiden sich Custodes und Space Marines erheblich.

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Vom Imperator maßgefertigte Supersoldaten, jeder einzelne von ihnen

Space Marines entstehen, indem ihnen die Gensaat eines Primarchen zusammen mit speziell gezüchteten Organen eingesetzt wird. Sie werden quasi nach einem „Schema“ erschaffen, da sich die körperliche Veränderung am Vorbild, also dem Primarchen, orientiert.

Bei den Custodes gibt es kein solches Vorbild. Hier werden keine Organe eingesetzt, die dann einen programmierten Ablauf abspielen. Sie werden von Grund auf biochemisch verändert und gezüchtet. Ihr gesamter Körper wird auf molekularer Ebene angepasst und das bei jedem von ihnen individuell, entweder vom Imperator selbst oder exakt nach seinen Vorgaben.

Entsprechend beginnt die Auswahl der möglichen Kandidaten auch schon früher: Wo Astartes etwa als Heranwachsende ausgewählt werden, dürfen Custodes nicht einmal alt genug sein, um schon lesen zu können. Sie werden unter den Nachkommen der Adelshäuser Terras ausgesucht, um die Prozeduren zu durchlaufen, die sie zu Quasi-Göttern machen.

Wie genau das funktioniert, ist nicht bekannt. Aber anders als bei Space Marines, die ausschließlich männlich sein können, sind die biochemischen Anpassungen bei Custodes auch bei Frauen möglich.

Stärker als Space Marines – Und in der Erschaffung noch komplexer

Den vollen Umfang der Fähigkeiten von Custodes zu beschreiben, ist kaum möglich und würde vermutlich auch nicht dem gerecht, was diese Supersoldaten wirklich ausmacht. Ein paar Beispiele für die Stärke eines solchen Wächters:

Custodes altern nicht biologisch. Werden sie nicht physisch getötet, können sie nicht sterben.

Ihre Reaktionszeit ist nahezu null. Innerhalb von 6 Nanosekunden können sie ohne jegliche Vorbereitung ihre Waffe ziehen und jemanden töten.

Die Augen eines Custodes sind so manipuliert bzw. gezüchtet, dass er die Struktur des Raums sehen kann. Illusionen haben so keine Wirkung.

Es gibt sogar Berichte, dass Kugeln und andere Projektile einfach von Custodes abprallen oder im letzten Moment abgelenkt werden, angeblich, weil ihnen ein Teil der Göttlichkeit des Imperators innewohnt. Selbst Warp-Kräfte können spontan ihre Wirkung verlieren.

Eine andere Bezeichnung der Custodes ist übrigens „Bruderschaft der Halbgötter“. Wenn sie tatsächlich einen Teil der Essenz des Imperators tragen, trifft diese Bezeichnung gut zu, schließlich ist der Imperator mittlerweile ziemlich sicher ein echter Gott

Durch ihre Erschaffung fehlt ihnen zudem das Gefühl der „Einheit“, wie sie Space Marines haben. Statt auf Taktiken zu setzen, die größere Gruppenverbände erfordern, sind Custodes individuell ausgebildet und jeder für sich ein absolut tödlicher Kämpfer.

Dennoch gibt es einige Gemeinsamkeiten, die sie mit Astartes vergleichbar machen. So gibt es etwa auch bei Custodes Cybots, die selbst nach dem Tod noch dienen, und sie können dem Chaos verfallen, obwohl sie so stark gegen den Warp abgeschirmt sind wie sonst kaum jemand im Imperium.

Wenn Custodes so stark sind, warum nutzt das Imperium sie nie?

In der Theorie könnten Custodes vermutlich so gut wie jeden Planeten einnehmen, wenn man sie aussendet, etwas zu erobern. Allerdings ist das schlicht nicht ihre Aufgabe: Sie sind die Leibwächter des Imperators und halten Wache am Goldenen Thron auf Terra.

Der Imperator selbst hat sie dazu erschaffen, als „Invasionstruppen“ hat er die Space Marines entworfen, quasi die Version des Übermenschen, die tauglich zur Massenproduktion ist. Custodes hätten auch gar nicht die Zahlenstärke, um als Angriffstruppen zu fungieren.

Während die Space Marines zumindest auf dem Papier auf 1.000 Astartes pro Orden begrenzt sind, auch wenn sich einige nicht daran halten, gibt es hunderte Orden und einige Ausnahmen. Bei den Custodes ist die Zahl jedoch immer etwa 10.000. Qualitativ gut genug, um so gut wie jeden Feind zu besiegen, aber quantitativ nicht ausreichend, um auf vielen Welten gleichzeitig eingesetzt zu werden.

Zudem könnte ihnen niemand überhaupt die Order dazu erteilen. Custodes nehmen nur vom Imperator selbst Befehle an und unterstehen keiner anderen Organisation des Imperiums, so mächtig sie auch sein mag. Der einzige, dem sie theoretisch folgen würden – und das auch nur aus Respekt und beidseitigem Einverständnis – ist Roboute Guilliman, der aktuelle Regent des Imperiums.

Übermenschen, denen ein grausames Schicksal prophezeit ist

Genau das ist jedoch auch die Crux, die irgendwann ihren Untergang besiegen könnte. Die Custodes beugen sich nichts und niemandem und das auf Befehl des Imperators hin. Allerdings hat der Imperator auch den Grey Knights einen letzten Befehl hinterlassen.

Dieser „Terminus Decree“ besagt, dass, sollte sich jemals die Entität auf dem Goldenen Thron erheben, die Grey Knights sofort eingreifen und dieses Wesen aufhalten müssen. Die Custodes würden das niemals zulassen, was in einem Massaker enden würde.

Grey Knights sind allesamt mächtige Psioniker und die Space Marines, die den Custodes noch am ehesten gewachsen wären. Egal, welche der beiden Seiten „gewinnen“ würde, die Auswirkungen wären verheerend und möglicherweise stark genug, um eine neue Warp-Entität zu erschaffen – was laut Theorien genau das ist, was der Imperator geplant haben könnte.

Ob das stimmt, wird vielleicht schon bald aufgelöst, denn mit der 11. Edition legt Games Workshop offenbar genau auf den Imperator und Terra einen größeren Fokus.

Denkt ihr, dass Custodes wirklich so stark sind oder ist das alles nur imperiale Propaganda? Was, denkt ihr, passiert, wenn der Terminus Decree tatsächlich umgesetzt wird? Schreibt einen Kommentar!

Als riesiger Fan des Universums arbeitet Henry Cavill aktuell an einer Serie zu Warhammer 40.000 auf Amazon Prime und hat dort offenbar einiges zu sagen. Welche Rolle er spielen wird, ist noch nicht bekannt, aber unter den Custodes gäbe es ein paar mögliche Charaktere, die super zu ihm passen würden: Wen spielt Henry Cavill in der Warhammer-Serie? Hier sind 6 mögliche Rollen