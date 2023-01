Warframe: Ghoul Purge – Alles zum Event und welchen Loot ihr bekommt

Among the Trolls: Kommendes Survival-Spiel auf Steam setzt auf nordische Mythologie – Zeigt filmreife Grafik im Trailer

Warframe ist ein Multiplayer-Online-Shooter von Digital Extremes, der vom Gameplay und Setting an Destiny erinnert. Ihr spielt in Warframe einen so genannten „T...

Was ist die Ghul Ausrottung? Die Ghul Ausrottung ist ein weltliches Event, das alle paar Wochen in Warframe aktiv ist. Auf der Erde in Cetus sind die Ghule los. Diese verrückt gewordenen Grineer toben sich in den Ebenen von Eidolon aus und sorgen für Chaos und Zerstörung. Die Aufgabe der Tenno ist es nun den Ausbruch einzudämmen und die restlichen Ghule auszurotten.

In Warframe erscheinen fast jeden Monat wiederkehrende Events, die Spieler farmen können. Diesmal ist die Ghul Ausrottung dran. Wir zeigen euch, was es zu verdienen gibt, ob sich das Event lohnt und wie lang dieses aktiv bleibt.

