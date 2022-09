Vorsicht, wenn euch Freunde auf Steam zu Turnieren einladen – Dahinter steckt fieser Betrug

Habt ihr bereits so eine Nachricht bekommen oder habt Freunde, die solche Nachrichten erhalten haben? Oder seid ihr bisher verschont geblieben? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Warum ist die Masche so fies? Sobald ihr auf den Link klickt, öffnet sich ein Popup-Fenster in Steam, wie ihr es etwa von Kreditkarteninstituten oder Paypal kennt, wenn ihr auf Steam bezahlen wollt. In diesem Popup-Fenster seht ihr dann eine täuschend echte Seite: Die ist profesionell aufgebaut, in mehreren Sprachen verfügbar und setzt auf ein Echtheitzertifikat.

Wie funktioniert die Masche? User bekommen auf Steam von Unbekannten oder Freunden eine Direktnachricht zugeschickt, in der ihr zu einer Teilnahme an einem Turnier eingeladen werden. Die Nachrichten fallen dabei unterschiedlich aus:

