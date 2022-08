Ihr habt entschieden, was eure liebste WoW-Erweiterung ist – Ein Addon erhielt kaum Stimmen

World of Warcraft hatte seit dem Release einige Erweiterungen. Wir haben euch in einer Umfrage gefragt, was euer liebstes Addon ist und das kam dabei raus.

Das MMORPG World of Warcraft steuert auf die 9. Erweiterung zu und führt uns auf die Dracheninseln. Deswegen wollten wir von euch in einer Umfrage wissen, was für euch die beste Zeit in WoW war. Die Ergebnisse zeigten, dass eine Erweiterung besonders beliebt bei euch war. Genauso eindeutig war der letzte Platz, denn dieses Addon erhielt kaum Stimmen. Insgesamt haben 4.474 Leser bei der Umfrage mitgemacht.

Wenn euch das Video nicht gereicht hat und ihr noch genauere Ergebnisse kennen wollt, schaut in unserer schriftlichen Auswertung rein:

Habt ihr mit so einem Ergebnis gerechnet? Oder wolltet ihr, dass eine andere Erweiterung den ersten Platz ergattert?