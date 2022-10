Seht euch PSVR 2 für PS5 im Trailer an – „Das wird der VR-Szene einen großen Schub geben!“

Sony hat PSVR 2 in einem Trailer ausführlich vorgestellt. Hier gibt es erste Eindrücke von VR-Spielen und ein paar Details vom neuen VR-Headset. Seht es euch am besten selbst an!

Was ist PSVR2? Sony hatte auf der CES 2022 PlayStation VR2 vorgestellt. Sony hat das VR-System komplett neu entwickelt und das neue Gerät soll die Hardware der PS5 voll ausnutzen können. Ihr bekommt als neue Features, die es auf der PS4 noch nicht gegeben hatte:

Mit 3D-Audio hatte Sony eine neue Audio-Technologie für die PS5 vorgestellt. Bereits mit einfachen Kopfhörern sollt ihr das nutzen können.

Mit haptischem Feedback beim DualSense-Controller hatte man außerdem ein weiteres Feature vorgestellt, womit ihr besser in eure Spiele eintauchen könnt.

Was gibt es im Trailer zu sehen? Im Trailer könnt ihr euch erste Eindrücke von mehreren Spielen abholen. So werden etwa kurze Szenen aus No Man’s Sky, Firewall Ultra oder dem exklusiven Horizon Call of the Mountain gezeigt. Außerdem gibt es ein paar Detailansichten von den Controllern und dem neuen VR-Headset.

PSVR 2: Preis unbekannt, Gerät soll irgendwann 2022 erscheinen

Wann erscheint PS VR2? Einen Release-Termin hatte Sony nicht genannt. Sony hatte jedoch erklärt, dass das Gerät irgendwann 2022 erscheinen soll. Wir würden auf das Weihnachtsgeschäft spekulieren, eine offizielle Bestätigung gibt es jedoch nicht.

Was wird PS VR2 kosten? Ein Preis ist bisher noch nicht bekannt. Das Vorgängergerät, PS VR, kostet zum Start im Jahr 2016 399,99 Euro ohne die PlayStation-Kamera. Später hatte Sony den Preis auf 299,99 Euro gesenkt. Es ist wahrscheinlich, dass auch PS VR2 300 bis 400 Euro kosten wird.

Mit Meta hatte ein anderer Hersteller die Preise für seine VR-Geräte ordentlich angehoben. Für das bisher günstige Gerät „Meta Quest“ müsst ihr jetzt deutlich mehr zahlen. Viele User erklären aber, dass mit dem neuen Preis eine Grenze überschritten sei:

