Netflix-Serie mit 8 Folgen überzeugt 88 % der Fans, erzielt in 3 Tagen fast 5 Millionen Aufrufe

Fans von übernatürlichen Geschichten sollten sich dieser Tage auf Netflix umschauen. Dort läuft eine neue Serie aus Südkorea, die mit nur 8 Folgen bereits einen großen Teil der Zuschauer überzeugt.

Was ist das für eine Serie? Am 17. Juli 2026 erschien die Mini-Serie The East Palace auf Netflix. Sie stammt von den Drehbuchautoren Kwon So-ra und Seo Jae-won und enthält acht Folgen. Jede Episode dauert zwischen 46 und 59 Minuten.

The East Palace spielt in der Vergangenheit, und zwar in der fiktiven Joseon-Dynastie. Im königlichen Palast treibt ein Fluch sein Unwesen, der dafür sorgt, dass die Thronfolger auf ungeklärte Weise das Zeitliche segnen.

Der Geisterjäger Gu-cheon soll sich um das Problem kümmern, gemeinsam mit der Hofdame Saeng-gang, die mit Geistern in Kontakt treten kann. Und so müssen sich die beiden, beauftragt von König Yeon, mit der Vergangenheit, düsteren Geschichte und Gespenstern auseinandersetzen.

Das Konzept hat in kürzester Zeit bereits ein großes Publikum gefunden, das noch dazu sehr angetan ist.

Video starten Der Überraschungs-Hit The East Palace ist auf Netflix gestartet – Seht hier den Trailer Autoplay

Direkt auf Platz der Netflix-Charts

Wie kommt The East Palace an? Aktuell hervorragend. Zum einen hat die Serie schon kurz nach dem Start sehr viele Zuschauer gefunden. Laut den offiziellen Charts von Netflix der Woche vom 13.-19. Juli reiht sich The East Palace auf Platz 2 der nicht-englischsprachigen Serien ein. Und das, obwohl die 8 Folgen erst am 17. Juli veröffentlicht wurden.

In diesen ersten drei Tagen erreichte The East Palace bereits 4,9 Millionen Views und wurde 32,9 Millionen Stunden geschaut. Nur die Serie Agent Kim Reactivated: Limited Series, ebenfalls aus Südkorea, lief mit 8,2 Millionen Aufrufen und 72 Millionen Stunden stärker. Ob es beide Produktionen langfristig in die All-Time-Top-10 schaffen, muss abgewartet werden.

Reine Views sind aber noch keine Garantie für Qualität. Wie sieht es denn damit aus? Die Ratings auf Rotten Tomatoes sprechen eine eindeutige Sprache. Kritiker sind überschwänglich und haben perfekte 100 % gegeben (9 Reviews). Die User werten etwas schlechter, landen aber immer noch bei starken 88 % (weniger als 50 Reviews).

Gelobt werden vor allem das Worldbuilding und der rasche Einstieg in die Geschichte, die keine Zeit verschwenden würde und die zentralen Konflikte schnell etabliert. Auch die Kameraarbeit und die Charaktere überzeugen und würden einen Sog erzeugen.

Die Userin Sylvie L fasst zusammen: „Ich konnte nach einer Folge einfach nicht aufhören und habe schließlich vier hintereinander geschaut. So gut war es. […] Die Kulissen und die Kameraführung sind wunderschön, und die Kombination aus Palastintrigen, übernatürlichen Elementen, Krimis und Detektivarbeit macht die Geschichte unglaublich unterhaltsam.“

The East Palace ist kurz nach Start also bereits ein voller Erfolg. Habt ihr die Serie bereits gesehen oder euch einen ersten Eindruck verschafft? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Erst vor wenigen Wochen sorgte eine andere Serie aus Südkorea für Aufsehen auf Netflix. MeinMMO-Redakteur Niko hat seine Gedanken dazu aufgeschrieben: 21 Millionen Views in einer Woche: Eine neue Action-Serie dominiert zurecht die Netflix-Charts

